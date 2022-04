Moskau: Rubel für Dollar-Anleihen

Moskau. Russland will die fälligen Zahlungen an Investoren zweier Fremdwährungsanleihen in Rubel statt in US-Dollar leisten. Die Überweisung der insgesamt 649,2 Millionen US-Dollar an die Gläubiger könne nicht getätigt werden, teilte das Finanzministerium am Mittwoch in Moskau mit. Grund dafür sei die Weigerung einer namentlich nicht genannten ausländischen Bank, den Auftrag zur Übertragung der Gelder abzuwickeln. Daher werde nun erwogen, den ausländischen Inhabern der beiden bis 2022 und 2042 laufenden Staatsanleihen zu gestatten, Rubel-Zahlungen in Fremdwährungen zu konvertieren – sobald Russland wieder Zugriff zu seinen vom Westen eingefrorenen Devisenkonten erhalte. (Reuters/jW)