In die Enge getrieben

lessandro Cinque/REUTERS Am Dienstag kam es im Zentrum von Lima wiederholt zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Einsatzkräften

Der Schuss ist wohl nach hinten losgegangen. Am Dienstag (Ortszeit) hat der peruanische Präsident Pedro Castillo eine nur wenige Stunden zuvor verhängte Ausgangssperre für die Hauptstadt Lima sowie die benachbarte Hafenstadt Callao wieder aufgehoben. In der Folge kam es besonders in Lima zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Einsatzkräften. Der Radiosender RPP berichtete, dass aufgebrachte Menschen in den Sitz des Obersten Gerichtshofs eindrangen und mitnahmen, was sie kriegen konnten.

Am Montag, wenige Minuten vor Mitternacht, hatte Castillo die Ausgangssperre für den nächsten Tag in einer Fernsehansprache angekündigt. Die Maßnahme sei »angesichts der Gewalt, die von einigen Gruppen ausgeht«, notwendig. Ziel sei es, »den Frieden und die innere Ordnung wiederherzustellen«, so der Staatschef weiter. Außer Kraft gesetzt wurden zudem unter anderem »die Unverletzlichkeit der Wohnung sowie die Versammlungs- und Reisefreiheit«. Die nationale Ombudsstelle bezeichnete den Schritt als verfassungswidrig. Nur wenige Stunden später hob Castillo die Ausgangssperre früher als ursprünglich vorgesehen wieder auf.

Seit Tagen kommt es in Peru zu Protesten, die sich gegen die drastischen Preissteigerungen vor allem bei Treibstoff und Lebensmitteln richten. Während zunächst Landarbeiter und Bauern sowie im Transportgewerbe Tätige zu den Aktionen aufgerufen hatten, beteiligen sich mittlerweile auch die Bewohner der Städte. Neben Streiks und Demonstrationen gab es auch Straßenblockaden. Seit dem Wochenende kam es dabei vermehrt zum Einsatz von Gewalt. Allein in Huancayo, der Hauptstadt der Provinz Junín, starben am Wochenende vier Menschen in Zusammenhang mit den Protesten.

Am Freitag hatte Castillo die Protestierenden in Junín in einer Rede scharf angegriffen. So erklärte der Präsident, deren Anführer würden »bezahlt«, um die Regierung in Schwierigkeiten zu bringen: »Es werden Streiks und Straßenblockaden angekündigt, von böswilligen und bezahlten Anführern und einigen Rädelsführern.« Wer die Protestierenden bezahle, ließ Castillo, der sich später für seine Aussage entschuldigte, offen. Allerdings reichten die Vorwürfe, um die Wut der Menschen weiter anzuheizen.

Besonders problematisch für ­Castillo: Junín ist die Wiege seiner Partei Perú Libre (PL). Hier gründete Vladimir Cerrón, der auch weiterhin den Posten des Generalsekretärs innehat, 2008 die sich als »marxistisch-leninistisch« definierende Partei. Auch heute liegt die Basis von PL bei der Landbevölkerung, insbesondere in den indigen geprägten Andenregionen. Der im vergangenen Juni errungene knappe Wahlsieg Castillos, der selbst aus dem ländlichen Cajamarca kommt und als Gewerkschafter Bekanntheit erlangt hatte, wurde daher auch als ein Sieg des ländlichen und indigenen Teils der peruanischen Bevölkerung über die weiße Mittelschicht in den Städten gelesen.

Praktisch seit dem Amtsantritt Castillos am 28. Juli 2021 befindet sich seine Regierung in der Krise. Der Staatschef warnt mittlerweile regelmäßig vor Putschversuchen. Zwar scheiterte die rechte Opposition bisher mit zwei Amtsenthebungsverfahren, allerdings musste der Präsident sein Kabinett in seiner achtmonatigen Amtszeit bereits viermal umstellen, zuletzt im März. Nun versucht die Rechte, die Protestbewegung zu vereinnahmen. Unter anderem berichtete der Korrespondent der argentinischen Tageszeitung Página 12, dass die Ausschreitungen in Lima am Dienstag vor allem von Anhängern der Rechtspolitikerin Keiko Fujimori ausgegangen seien.

Doch auch in der Linken stößt der Kurs Castillos zunehmend auf Kritik. So erklärte die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Verónika Mendoza, die Regierung habe »nicht nur das gemachte Versprechen eines Wandels gebrochen«, sondern mache sich den Umgang der Rechten mit Protesten zu eigen: Sie »unterdrückt, kriminalisiert und schränkt Rechte ein«. Auch PL-Generalsekretär Cerrón kritisierte seinen Genossen, dem er am Dienstag in einem Tweet vorwarf, nicht »das Regierungsprogramm zu verwirklichen, das er im Wahlkampf versprochen hat«.

Derweil will die Regierung mehrere Sofortmaßnahmen verabschieden, um die Protestierenden zu beruhigen. Während die Besteuerung von Treibstoffen bereits gesenkt wurde, soll die Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel wie Hühnerfleisch, Eier, Mehl, Zucker und Nudeln ganz wegfallen. Mehrere Gewerkschaften haben jedoch angekündigt, trotzdem weiter streiken zu wollen.