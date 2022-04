Mehr Waffen für Kiew

Serhii Nuzhnenko/REUTERS Auch schweres Kriegsgerät wird an Kiew geliefert: Ukrainische Soldaten auf einem Panzer in der Region Tschernigiw (2.4.2022)

Die EU sollte nach den Worten ihres Außenbeauftragten Josep Borrell die Waffenlieferungen an die Ukraine drastisch aufstocken. Es bestehe ein deutliches Missverhältnis zwischen den 35 Milliarden Euro, die Brüssel seit Kriegsbeginn für russische Energieträger an »Putin« bezahlt habe, und der einen Milliarde, die die Ukraine aus der EU an Militärhilfe erhalten habe, sagte Borrell am Mittwoch. Er reagierte damit auf die wiederholten Forderungen aus Kiew nach direkten Waffenlieferungen aus Europa. Auch die USA haben zuletzt ihre Militärhilfe für die Ukraine nochmals erhöht und wollen jetzt nach einem Bericht der FAZ »Einwegdrohnen« des Typs »Switchblade« liefern, die eine Sprengladung gesteuert ins Ziel bringen können.

Waffenlieferungen an Kiew kommen inzwischen offenbar auch bei schwerem Gerät in Gang. In Tschechien wurde ein Zug gesichtet, der Panzer des sowjetischen Typs »T-72« sowie Schützenpanzerwagen geladen hatte. Lettland lieferte nach eigenen Angaben Waffen für 200 Millionen Euro, aus Estland sollen nach ukrainischen Berichten neben Panzerabwehrsystemen auch Haubitzen in der Ukraine eingetroffen sein. Dabei handelt es sich vermutlich um die Geschütze aus ehemaligen NVA-Beständen, gegen deren Reexport in die Ukraine sich die Bundesregierung anfangs noch gesperrt hatte.

In Brüssel berieten am Mittwoch die Außenminister von NATO und EU über weitere Schritte im Wirtschaftskrieg gegen Russland. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte in Brüssel, man müsse sich bewusstmachen, dass der Krieg noch »viele Monate oder sogar Jahre« dauern könne. »Wir müssen die Ukraine unterstützen, unsere Sanktionen aufrechterhalten, unsere Verteidigung und unsere Abschreckung stärken«, so Stoltenberg. Mehr wurde über das NATO-Treffen bis jW-Redaktionsschluss nicht bekannt.

Unterdessen sagte EU-Ratspräsident Charles Michel, ein Embargo für russische Kohle werde ziemlich sicher schon bald kommen, der Importstopp für russisches Öl etwas später. In Berlin sagte die Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums, ein Importstopp für russisches Gas könne nach Berechnungen der Bundesregierung nicht vor Mitte 2024 in Kraft treten. Parallel dazu verhängten einzelne Länder weitere Sanktionen gegen Russland.

Russlands Zentralbank teilte am Mittwoch mit, das Land habe die in dieser Woche fällig gewordenen Zinszahlungen auf Auslandsanleihen in Rubel an die Gläubiger überwiesen. Sobald Moskau wieder Zugang zu seinen Devisenreserven erhalte, könne das Land auch wieder zur Zahlung in Dollar oder Euro übergehen.

In der Ukraine rechnet die Armee für die nächsten Tage mit einem russischen Großangriff im Osten des Landes. Die für humanitäre Fragen zuständige Vizeregierungschefin Irina Wereschtschuk rief die Zivilbevölkerung der Region auf, sich in Sicherheit zu bringen, solange die Verbindungen noch offen seien. Wenn die Region erst Kriegsschauplatz geworden sei, könne niemand mehr den Menschen helfen. Die ukrainische Eisenbahn gab bekannt, dass sie allein am Mittwoch etwa 15.000 Zivilisten aus dem ukrainisch kontrollierten Teil des Donbass in den Westen des Landes evakuiert habe. Für das westukrainische Gebiet Lwiw teilten die Behörden mit, dass sich dort inzwischen etwa 600.000 Binnenflüchtlinge aufhielten. Damit ist die Bevölkerung der Region, vor dem Krieg etwa 2,4 Millionen Menschen, um ein Viertel angewachsen.