Nachschlag: Die FLN von damals

Photo12/Archives Snark/imago images Befreiung Algeriens als Ziel: FLN-Kämpfer während des Unabhängigkeitskrieges

Der algerische Unabhängigkeitskrieg gegen Frankreich war eines der wichtigsten Ereignisse im 20. Jahrhundert. Die Welt hat der Nationalen Befreiungsfront (FLN) nicht nur Revolutionäre wie Frantz Fanon zu verdanken, das Land bot auch zahlreichen antikolonialen Bewegungen Schutz. Der guinea-­bissauische Unabhängigkeitskämpfer Amílcar Cabral sagte über die Hauptstadt Algeriens: »Muslime pilgern nach Mekka, die Christen in den Vatikan und die Freiheitskämpfer nach Algier.« Acht Jahre dauerte der Kampf gegen Paris und die »Algerienfranzosen«. ­Arte widmet dem Krieg einen der Sache angemessenen Sechsteiler. Zeitzeugen aus allen Lagern geben intime Gedanken und Erlebnisse preis. Allerdings schafft es die Doku, wichtige Ereignisse erst gar nicht zu erwähnen, wie etwa den Fall der in Frankreich inhaftierten FLN-Aktivistin Djamila Boupacha. Was man aushalten muss: die Billigung der Sondervollmachten von Kolonialeinsatzkräften durch die französischen Kommunisten. Schade, was heute aus der FLN geworden ist. (es)