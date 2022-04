Familie und andere Angelegenheiten

ITAR-TASS/stock&people/imago Ruhmreiche Zeiten: Igor Selenski und Anna Zharova beim Moskauer Festival Die Goldene Maske (28.3.2010)

Es ist geschafft. Die Hardliner, die am liebsten Gesinnungsschnüffelei als Norm an den Theatern einführen würden, haben den Russen Igor Selenski (englische Transkription: Igor Zelensky), der bis vorgestern Direktor vom Bayerischen Staatsballett war, aus dem Amt gedrängt. Für Insider keine Überraschung: Wieder und wieder hatten Kommentatoren rechter und bürgerlicher Zeitungen wegen seiner angeblichen Nähe zu Wladimir Putin Selenskis Rücktritt gefordert. Tatsächlich hat Selenski einen guten Draht in seine russische Heimat, schließlich begann er dort ja auch seine Karriere. Bei einer kulturellen Stiftung, der das Wohlgefallen Putins gehören soll, hat er Beraterverträge. Der frühere Startänzer Selenski ist in München seit 2016 künstlerisch durchaus erfolgreich Ballettdirektor gewesen und hätte dort noch bis 2026 unter Vertrag gestanden. Jetzt aber nannte er »Familienangelegenheiten« als Grund, seinen Posten zu räumen.

Nun haben Selenski und seine Ehefrau Jana Selenski (Yana Zelensky), die unter ihm als Ballettmeisterin arbeitete, tatsächlich ein chronisch krankes gemeinsames Kind. »Absolute Konzentration und Kapazität« für die Führung einer Balletttruppe würden ihm zur Zeit fehlen, so Selenski. Aber ausschließlich familiäre Sorgen sind es sicherlich nicht, die ihn von seiner Spitzenposition verdrängten.

Immerhin war es Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), der schon im Februar die Vertragsauflösung mit einem prominenten russischen Künstler verlangt hatte: Waleri Gergijew, bis vor kurzem der Chef der Münchner Philharmoniker. Gergijew musste gehen. Willy Brandt hätte sich in Grund und Boden geschämt.

Der Russenhass, der Deutschland und Europa erfasst hat wie eine seit langem verborgen lauernde geistige Erkrankung, setzt überall irrationale Kräfte frei. Mittlerweile muss man konstatieren, dass die Dauerberieselung mit einseitiger Berichterstattung etwa in den öffentlich-rechtlichen Medien immer neue Wogen von Ressentiments hervorbringt. Reihenweise werden russischen Künstlern die Verträge gekündigt, ohne dass sie sich irgend etwas haben zuschulden kommen lassen.

Freilich war Igor Selenski, der zu Beginn seiner Zeit in München auch »Igor, der Schreckliche« genannt wurde, nicht eben beliebt. Er machte Fehler. Einmal stand sogar die Polizei im Ballettsaal, weil Selenski auf dem Höhepunkt der ersten Coronawelle gemeinschaftlich trainieren ließ. Und dass er schon beim Amtsantritt die kultisch verehrte Starballerina Lucia Lacarra aus dem Ensemble rausekelte, war seinem Ruf nicht gerade förderlich.

Aber Selenski hatte als Ballettchef auch Vorzüge. Vor allem war er in der Lage, aus seinen Fehlern zu lernen. Nachdem er zunächst erfolglos den Schwerpunkt seiner Arbeit auf technischen Drill gelegt hatte, korrigierte er das Profil des Ensembles zu einer ausdrucksstarken, vital und frisch wirkenden Truppe. Er holte den für Ballettklänge besonders begabten Dirigenten Robert Reimer und ließ international bekannte Stars aus den USA wie aus Russland in München auftreten.

Mit der deutschen Erstaufführung des »Spartacus« von Juri Grigorowitsch, eines der wichtigsten Ballette aus der Sowjetzeit, zog Selenski 2016 viel Aufmerksamkeit auf sich. Die ergreifende Choreographie, die 1968 zur Musik von Aram Chatschaturjan für das Bolschoi-Ballett in Moskau konzipiert wurde, ist vorbildhaft für dramatische, sprunggewaltige Männertänze genauso wie für modern-lyrische Paartänze. Nicht wenige der Tänzerinnen und Tänzer, die Selenski mit sicherem Blick engagierte, konnten sich anhand dieses Mammutstücks solistisch bestens entwickeln.

Das Münchner Repertoire umfasst Publikumsrenner wie »Ein Sommernachtstraum« von John Neumeier sowie eine Uraufführung von David Dawson. Stücke von Christopher Wheeldon, Roland Petit, John Cranko und Alexei Ratmansky runden das Profil ab. Letzterer, ein in den USA lebender gebürtiger Russe, tat sich bereits als Putin-Hasser hervor. Er trat bei der jüngsten Ballettpremiere im März in München auf wie der neue Hausherr und schwenkte beim Applaus auf der Bühne die ukrainische Fahne. Sollte Ratmansky Münchens neuer Ballettchef werden, drohen künstlerisches Mittelmaß und Etikettenschwindel. Berühmt wurde Ratmansky nämlich mit seinen problematischen »Rekonstruktionen« klassischer Choreographien.