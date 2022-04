Prozess gegen Hanno Berger verschoben

Wiesbaden. Der Prozess am Landgericht Wiesbaden gegen die »Cum-Ex«-Schlüsselfigur Hanno Berger wird verschoben. Statt wie geplant ab 12. April soll sich der 71jährige erst ab dem 2. Juni in Wiesbaden wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung verantworten, teilte die Behörde am Dienstag mit. Grund sei, dass sich die Pflichtverteidiger noch weiter »in die umfangreichen Akten« einarbeiten müssten. (dpa/jW)