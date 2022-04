Embargo: DGB warnt vor Jobverlusten

Berlin. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, warnt vor Jobverlusten als Folge eines Embargos russischer Energieträger. »Es kann nicht in unserem Interesse sein, in dieser angespannten Lage zusätzlich unnötige ökonomische Risiken in Kauf zu nehmen, die zu massiven Folgen am Arbeitsmarkt führen können«, sagte Hoffmann der Passauer Neuen Presse (Dienstag) zu einem möglichen Lieferstopp für russisches Gas. »Unsere Wirtschaftskraft entscheidend zu schwächen wäre fatal«, mahnte der DGB-Chef. (dpa/jW)