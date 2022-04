»Vollausstattung« der Bundeswehr bis 2025

Berlin. Das Verteidigungsministerium will die Beschaffung der persönlichen Ausrüstung von Bundeswehr-Soldaten beschleunigen. Bis Ende des Jahres 2025 könnten weitere 305.000 Schutzwestensysteme Mobast, 150.000 Kampfbekleidungssätze, 122.000 Gefechtshelme sowie 250.000 Rucksäcke geliefert werden, schrieb das Ministerium am Dienstag an die Fachpolitiker des Bundestages. Damit könne eine »vorgezogene Vollausstattung der aktiven Truppe« erreicht werden. Der Gesamtfinanzbedarf für diese Ausrüstung belaufe sich auf knapp 2,4 Milliarden Euro. »Das Bundesministerium der Finanzen prüft derzeit die bestehenden Möglichkeiten einer Finanzierung vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Errichtung des Sondervermögens Bundeswehr«, heißt es in dem Schreiben. (dpa/jW)