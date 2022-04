Digitaler Kolonialismus

Sameer Sehgal/Hindustan Times/imago images Protest gegen Konzernmacht: Bauern verbrennen in Amritsar Sim-Karten des Unternehmens Reliance Jio (30.9.2020)

Eine Mitte März veröffentlichte Untersuchung der indischen Journalistengruppe »The Reporters’ Collective« sorgt derzeit in dem Land für Aufsehen. Demnach berechnet Facebook, das soziale Netzwerk im Besitz des US-Unternehmens Meta, der hindu-nationalistischen Bharatiya Janati Party (BJP) von Premierminister Narendra Modi weniger Geld für Anzeigen als anderen politischen Parteien. Diese Anzeigen wurden auf Facebook von einem Tech-Startup geschaltet, das sich im Besitz von Reliance Industries (RI) befindet, wie Al-Dschasira berichtete. RI ist das größte private Unternehmen in Indien mit Monopolen in den Bereichen Einzelhandel, Telekommunikation und Petrochemie. Die Berichte sind jedoch nur ein kleiner Hinweis auf die komplexe Zusammenarbeit zwischen Facebook und Reliance, die ein gutes Beispiel für »digitalen Kolonialismus« ist.

Facebook erobert Indien

Indien ist der größte und möglicherweise wichtigste Markt für Facebook. Von den etwa 1,4 Milliarden Einwohnern des Landes nutzen um die 1,15 Milliarden die Dienste von Facebook sowie Whats-App und Instagram, die ebenfalls zu Meta gehören. Indien ist zudem eines der größten Testgebiete für neue Produkte und Features.

Facebook versucht seit langem, in dem Land noch stärker Fuß zu fassen, stieß dabei aber auf Hürden. Es scheiterte 2016 mit der Einführung seiner Anwendung Free Basics, die einen kostenlosen, aber eingeschränkten Zugang zum Internet bietet. Verschiedene Organisationen hatten protestiert und den Vorwurf erhoben, Free Basics würde das Internet monopolisieren. Whats-App wollte eine App für mobile Zahlungen (Whats-App Pay) auf den Markt bringen, stieß aber auf mehrere rechtliche Hindernisse in bezug auf Datenschutz. Der Messengerdienst versuchte auch als Anbieter von Krediten für kleine Unternehmen zu agieren. Die Dinge liefen alles andere als glatt für Facebook – bis es auf Reliance Industries traf.

Das Unternehmen ist unter anderem Eigentümer von Reliance Jio, Indiens größtem Telekommunikationsanbieter mit fast 428 Millionen Nutzern. Außerdem gehört ihm Reliance Jio Fibre, der zweitgrößte Internetbeitbandanbieter mit 3,71 Millionen Kunden. RI ist auch der größte Akteur im Einzelhandel, wo der Onlinelebensmittelmarkt Reliance Jio Mart den 900 Milliarden US-Dollar (etwa 821 Milliarden Euro) schweren Markt dominiert. RI ist auch auf dem Weg, der größte Abnehmer der Produkte von Landwirten zu werden, und hat die Jio-Krishi-App gestartet – eine Plattform, über die direkt bei den Bauern eingekauft werden kann. Die beiden Plattformen – Jio Krishi und Jio Mart – sind miteinander verbunden.

Die schwierige Lage von Facebook in Indien wandelte sich, als das Unternehmen im Jahr 2020 für 5,7 Milliarden US-Dollar einen Anteil von 9,9 Prozent an Reliance Jio erwarb. Seitdem hat Facebook die Erlaubnis erhalten, Whats-App Pay vollständig einzuführen. Das Bezahlsystem integrierte auch die Lebensmittelplattform Reliance Jio Mart, was bedeutet, dass Zahlungen an Jio Mart vorgenommen werden können, ohne Whats-App zu verlassen. Zudem werden nun kleine Geschäftskredite bis zu umgerechnet 11.800 Euro vergeben, die innerhalb von zehn Minuten genehmigt werden können.

Preissetzungsmacht

Der Reliance-Facebook-Deal ist jedoch weit mehr als nur der Einstieg des US-Unternehmens in Indiens mobile Zahlungssysteme und Kredite für kleine Unternehmen. Es geht um eine »360-Grad-Kontrolle« über die gesamte Lebensmittelversorgungskette.

Wie bereits erwähnt, ist die Jio-Krishi-App mit Jio Mart verbunden, dieser wiederum mit Whats-App Pay. Die Jio-Krishi-Anwendung ist nicht nur eine Plattform für den Kauf von landwirtschaftlichen Produkten, sondern auch ein Datenanalysedienst. Anhand von Daten über Agrarflächen informiert die App die Bauern über den richtigen Zeitpunkt für die Aussaat, Bewässerung und Düngung der Feldfrüchte. Diese würde Reliance später vom Landwirt kaufen. Die Integration von Jio Krishi mit Jio Mart und Whats-App Pay würde Reliance und Facebook vollständige Informationen darüber liefern, was produziert wird, welche Betriebsmittel für die Produktion benötigt werden und wie der finanzielle Status des Landwirts ist.

Für jede Transaktion, die über Whats-App Pay getätigt wird, würde Whats-App wertvolle Finanzinformationen seiner Nutzer erhalten, die es mit Facebook teilen kann. Facebook kann diese Nutzerdaten an Dritte verkaufen, was dem Unternehmen hilft, große Einnahmen zu erzielen. Darüber hinaus würde der Zugang zu den Finanzdaten der Landwirte Whats-App in die Lage versetzen, Kredite mit hohen Zinsen zu vergeben.

Ein Monopol über den Lebensmittelsektor, den Einzelhandelsmarkt und den Einzelhandelsvertrieb würde Reliance helfen, die Preise in der gesamten Lebensmittelversorgungskette zu bestimmen. Diese Partnerschaft versetzt Reliance und Facebook in eine Position, in der sie ihre Kreditvergabemacht und ihr Gesamtmonopol nutzen können, um Konkurrenten, Lieferanten und Käufer der Preissetzungsmacht von Reliance zu unterwerfen. »Es handelt sich um eine 360-Grad-Kontrolle«, kommentierte der Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation »IT for Change«, Parminder Jeet Singh, gegenüber dem US-Magazin Washington Monthly im Juni 2021.

Die Zusammenarbeit mit Reliance würde es Facebook ermöglichen, die große Reichweite des Unternehmens auf den indischen Märkten zu nutzen und Daten zu extrahieren. Auf der anderen Seite bekommt Reliance die Möglichkeit, mit den Datenanalysekapazitäten von Facebook zu arbeiten. Gemeinsam würden sie große Teile des indischen Marktes monopolisieren, von mobilen Zahlungssystemen bis hin zum Einzelhandel, von Nutzerinformationen bis hin zu Entscheidungen darüber, was Bauern produzieren, kaufen und verkaufen, und möglicherweise die gesamte Lebensmittelversorgungskette.