Etwa 60.000 Ukrainer in Berlin

Berlin. Der Berliner Senat geht davon aus, dass inzwischen mehrere zehntausend ukrainische Flüchtlinge in der Hauptstadt leben. »Unsere Vermutung ist ganz klar, dass auf jeden Fall 50.000 bis 60.000 Menschen bei uns in der Stadt sind«, sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey am Dienstag nach der Senatssitzung. Zum einen seien beim Landesamt für Einwanderung bislang etwa 20.000 Anträge auf einen Aufenthaltstitel für rund 35.000 Menschen gestellt worden. Außerdem hätten in den Bezirken 32.410 Ukrainerinnen und Ukrainer Anträge auf Sozialunterstützung eingereicht. (dpa/jW)