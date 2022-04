Sozialabbau im Interesse des Patronats

Xinhua/imago Protestaktion gegen die Wirtschaftskrise in Brüssel (15.5.2009)

Die luxemburgische Gewerkschaft OGBL verweigert ihre Zustimmung zum sogenannten Solidaritätspaket. Die Regierung sei vor den Arbeitgebern, in Luxemburg Patronat genannt, in die Knie gegangen, sagte die Vorsitzende Nora Back auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Das Parlament stimmte dem Paket am gleichen Tag allerdings zu.

Wichtigster Punkt des »Solidaritätspakets« der Regierung ist die Verschiebung der nächsten Indextranche, die im August 2022 fällig wäre, auf April 2023. Das bedeutet: Die Löhne und Renten werden bis dahin nicht mehr den Lebensunterhaltskosten angepasst, wie es das Lohnindexsystem in Luxemburg eigentlich vorsehen würde. Kompensationen für Geringverdiener sollen den Verlust ausgleichen.

»Unsere Hauptforderung, nämlich den Steuertarif an die Inflation anzupassen, wurde nicht berücksichtigt. Auch die Höhe der Ausgleichszahlungen ist unserer Ansicht nach unzureichend, um den Indexausfall zu kompensieren«, sagte Back. Nach zwei Jahren Pandemie erlebe Luxemburg eine Phase massiver Preiserhöhungen. Die Energiekosten seien gestiegen, und die Wohnungskrise verschärfe sich. Nun komme noch der Krieg in der Ukraine mit seinen unabsehbaren Folgen hinzu. Doch anstatt die Kaufkraft zu stärken, beabsichtigten Staat und Patronat eine große Umverteilung von unten nach oben, so Nora Back laut der Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek. Die Gewerkschaft sei durchaus dafür, dass Betrieben, die unter der Krise zu leiden haben, geholfen werde. Es müsse allerdings verhindert werden, dass Unternehmen, die satte Profite machen, noch mit öffentlichen Geldern unterstützt werden. Eine selektive Herangehensweise hätte die Regierung aber ebenso abgelehnt wie eine Senkung der Mehrwertsteuer und der Verbrauchssteuer auf Energie.

Nachdem die Staatsbeamtengewerkschaft CGFP und die christliche Gewerkschaft LCGB dem Maßnahmenpaket der Regierung zustimmten, steht der OGBL alleine da. Er will nun in seinen Gremien darüber beraten, welche Maßnahmen nötig sind, um dem von Regierung und Patronat geplanten Sozialabbau einen Riegel vorzuschieben.

»Als der OGBL die mutige Entscheidung traf, den Tripartitetisch zu verlassen und seine Unterschrift für Sozialabbau zu verweigern, war abzusehen, dass sich die Gewerkschaft dem Zorn und allen möglichen Anfeindungen und Lügen seitens des Establishments aussetzen würde«, schrieb der Chefredakteur der Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek, Ali Ruckert, am Wochenende in einem Kommentar. Allein das habe gezeigt, dass die Gewerkschaft das Richtige tat, als sie sich weigerte, einer Indexmanipulation zuzustimmen.