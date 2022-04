Warten auf Wunder

Fabian Steffens/Eibner/Imago Die Umwelt geht den Bach runter, aber Krieg ist wichtiger (Protest von Fridays for Future in Oldenburg, 30.3.2022)

Den am Montag nachmittag veröffentlichten Report des Weltklimarates IPCC kommentierte die Klimabewegung Fridays for Future in einer Pressemitteilung:

Der neueste Bericht der Arbeitsgruppe drei des IPCC lässt keine Fragen offen. Er zeigt klar: Das Zeitfenster für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommen schließt sich rasant. Bereits jetzt muss für das Einhalten der 1,5-Grad-Grenze Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre entfernt werden. Der Bericht zeigt jedoch deutlich: Das politische Warten auf ein technologisches Wunder wird vergebens sein. Es gibt keine Möglichkeit zur CO2-Entfernung, die die Notwendigkeit radikaler Emissionsreduktion ersetzt.

Die nächsten Monate und Jahre sind entscheidend und müssen unter anderem von einer sozial gerechten Wärme-, Verkehrs- und Energiewende geprägt sein. In der aktuellen Situation zeigt sich deutlich: Eine unabhängige, dezentrale Versorgung mit erneuerbaren Energien ist essentiell für unsere Sicherheit. Aktuell versagt die Ampel mit jedem Tag, an dem sie nicht handelt. Ihre Ziele reichen nicht – und ihre Maßnahmen noch viel weniger. Am Tagebau bei Lützerath und auf jeder Baustelle für eine weitere Autobahn wird schmerzhaft klar, dass eine klimagerechte Welt politisch nicht gewollt ist.

Auf internationaler Ebene muss Deutschland endlich seiner Verantwortung nachkommen. Fridays for Future fordert von der Bundesregierung die Festlegung von mindestens 14 Milliarden Euro jährlich für internationale Klimafinanzierung und den Ausschluss der Ratifizierung klima- und umweltschädlicher sowie menschenrechtsgefährdender Handelsverträge. Im Osterpaket muss die Bundesregierung als ersten Schritt einen entschlossenen, detaillierten und verbindlichen Plan für die längst überfällige Energiewende vorlegen. Wir fordern, was selbstverständlich sein sollte: eine ehrliche und mutige Politik, die endlich angemessen auf die dramatische Situation reagiert.

Die Linke NRW forderte am Montag Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen in bezug auf die Morde der NSU-Terrorgruppe:

Heute, am 4. April vor 18 Jahren, ist Mehmet Kubasik in einer Blutlache hinter dem Tresen seines Kiosks tot aufgefunden worden. Zwei Kugeln aus einer »Ceska 83« beendeten sein Leben. Er war das achte Todesopfer in der NSU-Mordserie. Katja Heyn, Sprecherin für Antirassismus im Landesvorstand von Die Linke NRW, erklärt dazu: »Es sind noch längst nicht alle Täter:innen des NSU verurteilt worden. Die betroffenen Familien wurden damit bis heute im Stich gelassen. Wir als Linke stehen klar an der Seite aller, die von Rechtsterrorismus betroffen sind, und fordern Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen. Die Forderung der Angehörigen von 2006: ›Kein 10. Opfer‹, muss endlich gehört werden. Rassismus darf keinen Platz in der Gesellschaft finden, sondern muss konsequent bekämpft werden.«

Anlässlich des 30. Jahrestags des Inkrafttretens der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland am 5. April erklärte die Leiterin der Monitoringstelle »UN-Kinderrechtskonvention« des Deutschen Instituts für Menschenrechte, Claudia Kittel:

(…) Deutschland steht vor großen Aufgaben, nicht nur hinsichtlich eines diskriminierungsfreien Zugangs zu Hilfsangeboten, zu Kitas oder Schulen für alle geflüchteten Kinder in Deutschland. Auch die anhaltende Pandemie und deren Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche sowie die steigenden Lebensunterhaltungskosten, die gerade einkommensschwächere Familien betreffen, gilt es zu bewältigen. (…)