Heiße Luft

Die Gefahr eines überhitzten Immobilienmarktes ist real. Die deutschen Wohnimmobilien erlebten im vergangenen Jahr den stärksten Preisanstieg seit 2001, meldete etwa das Statistische Bundesamt Ende März. Durchschnittlich 12,2 Prozent legten die Wohnimmobilien gegenüber dem Vorjahr zu.

Die Deutsche Bundesbank hat bereits in mehreren Berichten vor einer Preisblase am deutschen Immobilienmarkt gewarnt. Immobilien seien insbesondere in den Städten um bis zu 40 Prozent überbewertet, hieß es im Februar. Investoren könnten daher Risiken bei der Bewertung von Immobilien unterschätzen. Steigende Preise, zunehmende Leichtfertigkeit bei der Kreditvergabe und eine sinkende finanzielle Leistungsfähigkeit der Privathaushalte hätten das Potential, das deutsche Finanzsystem zu destabilisieren, so das Institut im vergangenen Jahr.

Im Moment ist noch reichlich billiges Geld vorhanden: 2021 zirkulierten knapp 8,6 Billionen Euro im Euro-Raum auf der Suche nach profitablen Anlagemöglichkeiten. Die Zunahme um rund 1,6 Billionen Euro gegenüber dem Vorjahr ging vorwiegend auf die Ankäufe privater und öffentlicher Wertpapiere durch die Europäische Zentralbank (EZB) zurück. Dadurch konnte die Vergabe von Baukrediten an Privathaushalte kontinuierlich ausgeweitet werden. Wie aus der Statistik der Bundesbank hervorgeht, steigerten sie das Volumen der Neuabschlüsse seit 2018 kontinuierlich von rund 20 Milliarden auf derzeit mehr als 25 Milliarden Euro. Allein im dritten Quartal 2021 hat sich das Kreditvolumen um 7,2 Prozent erhöht.

Auf die Ausweitung der Geldmenge reagiert der Markt mit steigenden Preisen: Laut Bundesbank seien allein im Jahr 2021 deutschlandweit Wohnimmobilien um bis zu elf Prozent teurer geworden. Mietwohnungen in Großstädten seien für drei Prozent des Preisanstiegs verantwortlich. Doch ab Juli 2022 will die EZB zumindest keine Anleihen mehr aufkaufen.

Die gedrosselte Geldmenge jedoch birgt Risiken für das Kreditgeschäft. Die verfügbaren Einkommen in Deutschland konnten mit der Spekulation nicht mithalten. Sie stiegen im gleichen Zeitraum lediglich um 1,8 Prozent. Würde ihre Leistungsfähigkeit überstrapaziert, könnten sich »mittelfristig Verwundbarkeiten« aufbauen, so der Bericht weiter. Die Verschuldung privater Haushalte durch Wohnungsbaukredite betrug laut Bundesbank im letzten Jahr 40 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Dies entspricht 80 Prozent der verfügbaren Einkommen.

Neben der spekulationsbedingten Krisendynamik heizen externe Faktoren dem überkochenden Immobilienmarkt ein. So seien die Baupreise laut Bundesbank 2021 bundesweit um fast acht Prozent gestiegen. Hier schlägt der Klimawandel immer stärker zu Buche: Laut dem Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) hätte sich Bauholz in den vergangenen zwei Jahren um mehr als 100 Prozent verteuert. Am 22. März bezifferte das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) die in den letzten drei Jahren zerstörte bundesdeutsche Waldfläche mit rund 99.400 Hektar.

Durch den Krieg in der Ukraine und die westlichen Sanktionen drohten Lieferengpässe und Preissprünge auch bei anderen Rohstoffen, teilt der ZDB mit: Rund 30 Prozent des Baustahls und 40 Prozent des Roheisens kämen aus Russland, der Ukraine und Weißrussland. Auch Bitumen für den Straßenbau werde immer knapper.

Dem Berliner Markt – so scheint es – entweicht inzwischen die heiße Luft: Das verfügbare Nettoeinkommen liegt hier mehr als 13 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt. Nennenswerte Preissteigerungen sind einfach nicht mehr möglich. Seit 2020 sind die Immobilienumsätze laut der Investitionsbank Berlin um 14 Prozent geschrumpft. Der Quadratmeterpreis für Mietshäuser ist seit 2019 von 5.300 Euro auf 5.064 Euro gefallen. Der Aktienwert des Wohnungskonzerns Vonovia, der im September 2021 seine größte Konkurrentin, Deutsche Wohnen, schluckte, sackt seither zusammen – von rund 56 Euro auf 42 Euro. Es ist gut möglich, dass der Konzern sich an dem großen Happen den Magen verdorben hat.