»Gemeinsame Aktionen sind möglich«

strajk.eu Arbeitskampf während der Pandemie: Amazon-Arbeiter in Polen solidarisieren sich mit streikenden Kollegen in Frankreich

Ihr Kollege Dariusz Dziamski ist im Amazon-Warenlager in Sady im vergangenen September vermutlich aufgrund der harten Arbeitsbedingungen ums Leben gekommen. Der Konzern hat Sie in diesem Zusammenhang im November entlassen. Wie begründet er die Kündigung?

Offiziell sagt Amazon, dass ich Bilder oder ein Video von Dariuszs Leiche gemacht habe, die vom Lagerhaus zum Bus des Bestatters auf dem Parkplatz transportiert wurde. Das stimmt aber nicht. Ich habe kurz nach dem Tod des Kollegen die Geschäftsleitung gebeten, mich in die Kommission zu setzen, die die Todesumstände aufklären soll. Aber sie waren nicht einverstanden, und ich bin zum Parkplatz gegangen, um unseren Gewerkschaftsanwalt anzurufen. Ich war ziemlich weit weg vom Leichenwagen und habe nicht einmal eine Leiche gesehen. Es könnte sein, dass sie mich entlassen haben, weil ich in einem Interview in der größten polnischen Zeitung Gazeta Wyborcza über den Tod des Kollegen im Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen bei Amazon gesprochen habe. Wir denken, dass sie bereit sind, die Arbeitsbedingungen zu verschlechtern und die Beschäftigten noch mehr auszupressen. Amazon will keine Kontrolle durch die Arbeiter über das, was dort passiert, das können wir natürlich nicht zulassen. Deshalb ist meine Forderung, mich zurück an meinen Arbeitsplatz zu lassen.

Gibt es Aktionen zu Ihrer Unterstützung innerhalb des Lagers von der Gewerkschaft?

Ja, es gibt Proteste innerhalb des Lagerhauses. Denn wenn wir diesen großen Unternehmen solche Kündigungen erlauben, dann werden diese immer üblicher. Andere Chefs sehen das auch, und es wird dann einfacher, Gewerkschaftsmitglieder und gewerkschaftliche Vertrauensleute zu entlassen. Die allgemeine Wahrnehmung muss sein, dass dieses Verhalten ein großer Rechtsbruch ist. Es wird bald den ersten Gerichtstermin zu meiner Kündigungsschutzklage geben. Auch die Amazon-Arbeiter aus Deutschland haben mir viele Solidaritätsbriefe und Bilder geschickt. Es gab eine richtige Solidaritätskampagne in Deutschland für mich.

Die Arbeitsbedingungen in Ihrem Warehouse sind in Deutschland fast unbekannt, wie sieht die Arbeit in Sady aus?

In unserm Lager kommen die Amazon-Artikel von den Herstellern an, wir verpacken sie und schicken sie per Lkw direkt zu den Kunden, im Grunde genommen zu Leuten in Deutschland. Wir haben sehr lange Schichten, bis zu 10,5 Stunden. Wir arbeiten in Tag- und Nachtschichten, und die Arbeit ist sehr eintönig und repetitiv, was sich körperlich auswirkt. Aber wir müssen auch sehr schnell arbeiten, um die vorgegebenen Ziele zu erreichen. Und viele Leute sind bei Zeitarbeitsfirmen oder befristet angestellt. Sie haben es wirklich schwer, einen neuen Vertrag zu bekommen oder einen unbefristeten Vertrag von Amazon zu erhalten. Außerdem wird die Anzahl der Artikel, die wir verpacken, überwacht, wie auch die Frequenz, mit der wir vorgehen. Wenn wir also mal etwas tun müssen, was das Computersystem nicht erkennt, dann sendet es eine Information an unsere Manager, dass wir eine »zusätzliche Pause« machen. In der Hochphase arbeiten bei Amazon in Sady zusammen mit den Zeitarbeitern um die zehntausend Menschen. In einem Monat verdient man bei einer 40-Stunden-Woche ungefähr 550 Euro netto. Früher mussten wir außerdem viele Überstunden machen. Aber die verpflichtende Mehrarbeit haben wir durch unseren gewerkschaftlichen Kampf abgeschafft.

Führen Sie im Moment einen gewerkschaftlichen Kampf im Warehouse?

Gerade bereiten wir eine Petition für eine Lohnerhöhung zusammen mit Büroangestellten und Technikern von Amazon aus Gdansk vor. Es ist die erste Aktion mit ihnen, und das ist eine neue Qualität.

Im März haben die Amazon-Arbeiter in Deutschland gestreikt. Wie könnte ein gemeinsamer Kampf der deutschen und polnischen Kollegen gegen die schlechten Arbeitsbedingungen bei Amazon aussehen?

Natürlich sind gemeinsame Aktionen in den Lagern möglich, zum Beispiel gab es 2015 einen solchen Protest, als die deutschen Arbeiter streikten. Es gab eine Solidaritätsaktion in unserem Haus. Die Kollegen haben damals sehr langsam gearbeitet, um »nein« zu sagen. Denn Amazon hat die Beschäftigten gezwungen, länger zu arbeiten, weil sie Aufträge von Deutschland nach Polen verlegt hatten. Aber sechs Leute wurden nach diesen Protesten direkt entlassen, oder ihre Verträge wurden nicht mehr verlängert. Also bin ich mir nicht sicher, ob die Kollegen bereit sind, so etwas noch einmal zu tun. Aber es gibt trotzdem einige Möglichkeiten, was wir gemeinsam tun können. Alle Lagerhäuser sind miteinander verbunden, und es gibt einige Schwachpunkte, die wir nutzen können, um Druck auf Amazon auszuüben. Wenn wir unsere Kämpfe international koordinieren, hat Amazon viel mehr Angst vor Protesten und reagiert auch anders. Während der Pandemie haben sie zum Beispiel unserer Forderung zur Abschaffung der individuellen Leistungsbewertung nur zugestimmt, weil wir mit deutschen, französischen und sogar amerikanischen Arbeitern zusammengearbeitet haben.