Habeck an alle

Marijan Murat/dpa

An diesem Donnerstag werde die Umstellung der Zahlungen für russische Gaslieferungen auf Rubel noch nicht verbindlich, beruhigte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch die erhitzten deutschen Gemüter. Allerdings werde Präsident Wladimir Putin die Sache am Donnerstag mit Vertretern der Zentralbank erörtern.

Bislang will der Westen weiter in US-Dollar bezahlen. Sollte Moskau den Hahn zudrehen, könnte die gesamte deutsche Industrie zum Stillstand kommen. »Und deswegen würde ich gerne die Ausrufung der Frühwarnstufe (des Notfallplans Gas) mit dem Appell an Unternehmen und Verbraucher verbinden, dass sie uns helfen (…), wenn sie Gas oder Energie insgesamt einsparen«, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch in Berlin. »Jede Kilowattstunde hilft.«

Mit der Warnstufe wird nun täglich ein Krisenstab in Habecks Ministerium zusammenkommen. Der Appell wird nicht viel bringen, aber auch die »Wirtschaftsweisen« riefen am Mittwoch zum »langsameren« Autofahren auf. Ohne russisches Gas könnte die »Volkswirtschaft in eine tiefere Rezession abrutschen«, erklärte der Sachverständigenrat der Bundesregierung. Übrigens werde das BIP im ersten Quartal erneut zurückgehen und bisherige Erwartungen auch im Jahresverlauf nicht erfüllen (1,8 statt 4,6 Prozent Wachstum).

Vor einer »schweren Rezession mit einem massiven Verlust von Arbeitsplätzen« warnte am Mittwoch der Verband der Chemischen Industrie, die auf russisches Gas besonders angewiesen ist. Zur Not, scheint es, würden die Konzernbosse auch Koffer voller Rubel selbst nach Moskau tragen. Auf Habeck können sie kaum zählen. Der war am 20. März mit einer Erfolgsmeldung aus Katar zurückgekehrt, feierte eine »Energiepartnerschaft«. Aus der ergibt sich für das Emirat jedoch keine Erhöhung der Liefermengen. »Langfristige Verträge mit asiatischen Kunden« machten das unmöglich, bedauerte das Energieministerium der Scheichs seither mehrmals.