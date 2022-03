Energiebehörde mahnt zu Sparkurs

Paris. Angesichts des Kriegs in der Ukraine rät die französische Energiebehörde zum Sparen von Gas und Strom und warnte vor Stromausfällen im kommenden Winter. Industrie, Dienstleistungssektor, öffentliche Gebäude »und jeder einzelne von uns« müsse sich anstrengen, sagte Behördenchef Jean-François Carenco. Carenco empfahl, den Bau eines schwimmenden Flüssiggasterminals in Le Havre zu beschleunigen. Die Behörde hatte im Januar wegen geringerer Stromproduktion in Atomkraftwerken vor Stromausfällen gewarnt. (AFP/jW)