Neu erschienen

Rotfuchs

Das April-Heft der Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke enthält zahlreiche Beiträge zur Vorgeschichte und zu den Folgen des Krieges in der Ukraine, unter anderem von Jochen Willerding, Hans Schoenefeldt, Andrej Reder, Stefan Hofer, Günter Buhlke, Jens Möller, Horst Neumann, Manlio Dinucci, Gerhard Giese, Madeleine Sautié, von der Kommunistischen Partei Benins und der KP der Russischen Föderation, von Dieter Langer, Joachim Augustin, Peter Pöschmann, Dieter Winderlich und Wolfgang Herrmann. Gerhard Oberkofler erinnert mit Blick auf das »Zuschauen der Mitgliedsländer der EU«, wenn »an den Bäumen der Ukraine wieder Russen hängen sollen«, an eine Broschüre, die der Kommunist, Oberst der Roten Armee und spätere Historiker in der DDR Leo Stern 1945 in Wien herausgab: »Deutsche Greuel in Russland. Gerichtstag in Charkow«. Außerdem: Dokumentiert wird ein Text über »Kiews internationale Legion« sowie eine Untersuchung über »rechte ›Helden‹ der Ukraine«. Uli Jeschke befasst sich mit der »Münchner Sicherheitskonferenz« 2022. Ralph Dobrawa rezensiert einen Band über die Bundesanwaltschaft im Kalten Krieg. Ulrich Sommerfeldt kommentiert die Verbote von RT in der Bundesrepublik und der Deutschen Welle in Russland. (jW)

Rotfuchs, April 2022, 40 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Rainer Behr, Postfach 820231, 12504 Berlin, Tel.: 0 30/98 38 98 30, E-Mail: ­vertrieb@rotfuchs.net

Graswurzelrevolution

Das Aprilheft der Graswurzelrevolution titelt »Stoppt die Kriegsmaschinerie!« Lou Marin schreibt über »Dimensionen des Krieges« und versucht, die »Nationalismen und Militarismen auf allen Seiten« vom Standpunkt des gewaltfreien und antimilitaristischen Anarchismus zu kritisieren. Die Redaktion hat mit einem russischen Anarchosyndikalisten, der anonym bleiben wollte, über die durchaus unterschiedlichen Reaktionen von anarchistischen Gruppen in Russland und in der Ukraine auf den Krieg gesprochen. Kritik übt er an jenen ukrainischen Anarchisten, die »diese Probe« nicht bestanden hätten und sich auf die »Seite des bestehenden Staates« gestellt haben. Daniel Jerke schreibt darüber, wie »nicht nur in Russland« im Kriegsfall »Sprache und Pressefreiheit« leiden. (jW)

Graswurzelrevolution, Jg. 51/Nr. 468, 24 Seiten, 3,80 Euro, Bezug: Verlag Graswurzelrevolution, Abo und Vertrieb, Vaubanal­lee 2, 79100 Freiburg, E-Mail: abo@graswurzel.net