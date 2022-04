Eisenstein in Hamburg

imago images/Ronald Grant Begeisterte mit seinen Filmen auch Arbeiter in Hamburg: Sergej Eisenstein

Die aktuelle Ausgabe des einmal jährlich herausgegebenen Rundbriefs der Hamburger Willi-Bredel-Gesellschaft bietet einmal mehr interessante Beiträge zur Biographie des kommunistischen Schriftstellers und darüber hinaus kritische Untersuchungen zur Hamburger Stadtgeschichte.

Hans-Kai Möller schreibt im Themenschwerpunkt »Hamburger Film- und Kinogeschichte(n) 1910–1970« über Bredels Tätigkeit als »umtriebiger Vorsitzender der ersten kritischen Kinobesucher-Organisation« in Hamburg. 1931/32 war Bredel auch Chefredakteur der von der Hamburger Ortsgruppe des Volksfilmverbandes herausgegebenen Zeitung Sozialistische Filmkritik, die, so Möller, bislang »nur unter Insidern« bekannt war. Als Vorsitzender der Ortsgruppe des Verbandes lud Bredel 1929 Sergej Eisenstein nach Hamburg ein, wo der weltberühmte Regisseur vor mehr als 1.600 Arbeitern und Intellektuellen bei einer Matinee im damals größten Hamburger Kino, der »Schauburg am Millerntor«, einen Vortrag hielt. Manfred Sengelmann gibt einen Überblick über die Geschichte der Kinos in Fuhlsbüttel.

Herbert Schneider schreibt über die Geschichte der Kulturzeitschriften Demokratische Erneuerung und Heute und Morgen, die zwischen 1945 und 1949 unter der Regie Bredels in Schwerin herausgegeben wurden – insbesondere letztere sei ein »auf regionaler Ebene einzigartiges Periodikum in der SBZ und DDR« gewesen. Mit der »gern verdrängten« Geschichte der militärischen Nutzung des Flughafens Fuhlsbüttel hat sich Holger Tilicki beschäftigt. Ulrich Schneider erinnert an das internationale Treffen der antifaschistischen Widerstandsbewegung im Mai 1949 in Hamburg, an dem trotz der Behinderung durch den Hamburger Senat und die britische Besatzungsmacht rund 10.000 Menschen teilnahmen. Uwe Leps berichtet über die Wiedereröffnung des Informationszentrums Zwangsarbeit der Willi-Bredel-Gesellschaft. (jW)