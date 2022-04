Geregelte Verteilung

imago stock&people Auf dem Weg in den voll entfalteten Markt: Arbeiter in einer Moskauer Fabrik (1.9.1990)

In dem im März erschienenen neuen Buch »Gesellschaft nach dem Geld. Arbeitszeitrechnung als Alternative« argumentiert Guenther Sandleben gegen die inzwischen recht verbreitete Vorstellung, man könne beziehungsweise müsse eine Planwirtschaft mit Marktelementen verbinden. Eine sozialistische Gesellschaft, die tatsächlich eine humanistische Alternative zum menschenverachtenden und die Umwelt zerstörenden Kapitalismus darstellt, basiert zum einen auf einer – demokratisch ausgearbeiteten – rationalen Planung der Produktion und zum anderen auf einer egalitären Verteilung der zur Verfügung stehenden Güter und Dienstleistungen.

Sandleben untersucht in seinem Buch, wie eine sozialistische/kommunistische Gesellschaft ohne Geld auskommen kann. Für ihn ist es eine selbstverständliche Einsicht sozialistischer Politik und Theorie, dass das Geld immer wieder Quelle neu entstehender sozialer Differenzierung ist und letztlich auf die Neuherausbildung von Klassen hinausläuft. Sandleben umreißt den Inhalt seines Buchs folgendermaßen: »Was Arbeitszeitrechnung genau heißt, worin ihre Voraussetzungen und Schwierigkeiten bestehen, in welcher Weise sie bereits praktiziert wird und in welchem Verhältnis sie zur heutigen Kostenrechnung steht, bilden die Themen des Buchs.« Im Kern gehe es um die einst vom marktliberalen Ideologen Ludwig von Mises verneinte Frage, ob »eine effiziente Planwirtschaft ohne Geld möglich« sei.

Im Klappentext des Buches heißt es, Sandleben stelle die »Geld- und Kostenrechnung auf den Prüfstand« und weise nach, »wie zweifelhaft deren Vorzüge sind«. Jedoch werde »in ihnen die Arbeitszeitrechnung vorbereitet. Erst diese ist mit der Planwirtschaft kompatibel, das heißt sie bildet keine Gefahr für deren Effizienz und Stabilität. ›Ware-Geld-Beziehungen‹ werden überflüssig, auch die mit einem ›marktsozialistischen‹ Inhalt. Statt nur anders angewendet zu werden, hat das Wertgesetz seine Gültigkeit verloren.«

Diesem Anspruch wird das Buch uneingeschränkt gerecht. Mit Hilfe einer theoriegeschichtlichen Betrachtung erläutert Sandleben, wie sich schon für die Frühsozialisten die Frage nach der Verteilung der gesellschaftlichen Produktion stellte. Sodann geht er auf die »unsichtbare Hand der Märkte« ein und erklärt, warum beispielsweise das »Arbeitsgeld« keine Lösung ist. Anknüpfend an Marx und Engels, erklärt Sandleben die Funktionsweise von nicht übertragbaren Arbeitszeitscheinen, auf denen eine definierte Menge an Arbeitszeiteinheiten vermerkt ist. In den »Grundrissen« verglich Marx einen solchen Schein mit einer Theaterkarte, die bei Nichtbenutzung verfällt.

Mit der Konkretisierung der Arbeitszeitrechnung gibt Sandleben wertvolle Hinweise, wie die Verteilung im Sozialismus geregelt werden kann. Mit den schon heute zur Verfügung stehenden Mitteln lässt sich gut berechnen, wieviel Arbeitsaufwand in all den Produkten steckt und welche Arbeitszeit folglich bei der Planerstellung für die entsprechende Produktion anzusetzen ist. Gleichzeitig ist die jeweils individuell geleistete Arbeitszeit das grundlegende Maß für den Bezug von Gütern oder Dienstleistungen.

Im Kapitalismus ist die Kostenrechnung eine Bereicherungsrechnung, in einer gemeinschaftlich geplanten Ökonomie ist sie die Grundlage für eine rationale Verteilung der Produktionsmittel und der aufzuwendenden Arbeitszeit. Sandleben macht sich neben den theoretischen Erklärungen auch die Mühe, mit Beispielrechnungen eine Verteilung der Güter ohne Geld nachvollziehbar zu machen.

Offen bleibt die Frage, wie die Warenwirtschaft restlos zu beseitigen ist, denn zum einen werden nach der Revolution nicht alle Güter in unbegrenzter Menge zur Verfügung stehen, und zum anderen wird nach dem Sturz des Kapitalismus nicht mit einem Schlag der »neue Mensch« vorhanden sein, der sich von dem warenwirtschaftlichen Bewusstsein emanzipiert hat. Diese Probleme werden sich nicht automatisch mit der Arbeitszeitrechnung erledigt haben.

Das führt zu einem wichtigen Aspekt, den Sandleben leider nicht behandelt hat, der aber für die heutige Diskussion von besonderer Bedeutung ist. Der Klimawandel bringt die gewaltige Herausforderung mit sich, nicht nur die Produktion auf umweltverträgliche Verfahren und Produkte umzustellen. Es muss auch insgesamt der Material- und Energiedurchsatz drastisch zurückgebaut werden, wenn die nächsten Generationen überhaupt eine Chance auf ein menschenwürdiges Leben haben sollen. Eine humanistische (weil klimagerechte) sozialistische Politik muss demzufolge darauf orientieren, den Ausstoß klimaschädlicher Gase gewaltig zu reduzieren. Auch die Schonung der Ressourcen ist dringend. Es versteht sich, dass dies unter kapitalistischen Bedingungen unmöglich ist. Denn ein sozial gerechter Rückbau der Produktion – in einer Weise also, die der großen Mehrheit der Bevölkerung keinen Verlust an Lebensqualität einbringt – ist nur in einer nicht auf Profit basierenden Wirtschaftsweise umsetzbar. Und nur unter dieser Voraussetzung werden die Menschen solche weitreichenden Veränderungen mittragen und sie als einen menschlichen Gewinn erleben können.

Kurzum: Diese gewaltige Herausforderung bedeutet auch eine Beschränkung der Güterproduktion; es wird also nicht alles in Hülle und Fülle zur Verfügung stehen. Gleichzeitig ist dies ein weiteres – heute vielleicht das schlagendste – Argument für einen radikalen Bruch mit der bürgerlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Auch wenn Sandleben dieses Thema ausgespart hat, so ist sein Buch doch von enormem Wert. Nicht nur erklärt er schlüssig den Gegensatz von Markt und Plan, sondern er erläutert auch gut nachvollziehbar die Leitlinie der Arbeitszeitrechnung. Kurz: Dieses Buch trägt zur Aufdeckung der Widersprüche des Marktsozialismus bei und damit zur Kritik eines Konzepts, das nur in einer Sackgasse enden kann.