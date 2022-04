imago/ZUMA Press/Montage jW

Kleingeister

Zu jW vom 28.3.: »Regierungslinke in der Offensive«

Mit Unverständnis habe ich am Montag, dem 28. März, den Angriff von Teilen der Linksparteiführung auf den Ältestenrat der Partei und dessen Vorsitzenden, Hans Modrow, zur Kenntnis nehmen müssen. Nachdem von der Parteiführung die Auseinandersetzungen zur Niederlage bei der Bundestagswahl und die Schlussfolgerungen für die kommenden Kämpfe weitgehend ausgeblieben waren, hat ihnen Hans Modrow mit seinem Brief »Eine letzte Chance« eine wesentliche Hilfestellung gegeben. Anstatt diese anzunehmen, werden Mittel und Wege gesucht, um es dem Ältestenrat »heimzuzahlen«. Was für Kleingeister sind da am Werk?

Annelis Kimmel, per E-Mail

Relativierung

Zu jW vom 21.3.: »Warum diese Einhelligkeit?«

Es ist bemerkenswert, wie zielsicher Herr Siegert den Anspruch der jW als konsequenter Antikriegszeitung, den er in seinem Artikel verteidigen will, gerade widerlegt. Eine echte Antikriegszeitung würde den Krieg nicht ständig mit Verweis darauf relativieren, dass es ja noch viele andere Kriege gab. Was genau soll das Argument, dass dies der erste Angriffskrieg Russlands ist, während NATO-Staaten schon öfter Kriege begonnen haben, denn aussagen? Gibt es einen Anfängerbonus auf den ersten Angriffskrieg in Form von verständnisvollerer Berichterstattung dem Aggressor gegenüber? Eine konsequente Antikriegszeitung würde aus der Perspektive der Opfer berichten, statt wie hier den Täter Putin selbst zum Opfer zu machen. Als besonders zynisch den heute Leidenden gegenüber habe ich aber den Verweis auf den globalen Frieden nach siegreicher Weltrevolution empfunden. Da sie diesen anstrebt, könne sich die jW a priori eine Antikriegszeitung nennen. (…) Das mindeste, was man von einer Antikriegszeitung meiner Meinung nach erwarten darf, ist, Angreifer und Verteidiger klar zu unterscheiden, sich eindeutig zugunsten der Verteidiger zu positionieren und die Opfer des Krieges zu Wort kommen zu lassen.

Hagen Radtke, Rostock

Keine Schachfiguren

Zu jW vom 21.3.: »Warum diese Einhelligkeit?« und zum oben stehenden Leserbrief

(…) Ich lese Herrn Siegerts »Verweis« darauf, »dass es ja noch viele andere Kriege gab«, nicht so, als wolle er damit diesen schrecklichen Angriffskrieg Putins »relativieren«, sondern so, dass er den Zusammenhang zu den vorherigen Kriegen herstellen will, in denen ebenfalls Kriegsverbrechen begangen wurden, während es um die Vorherrschaft über die Ressourcen ging, worauf Putin jetzt reagiert. Und dankenswerterweise macht er in diesem Kontext auf das Schicksal von Julian Assange aufmerksam. Ob man es sehen will oder nicht, es gibt auf beiden Seiten einen Reaktionismus, der bei konsequenter Fortführung einen dritten Weltkrieg auslöst. Angeblich haben die ehemaligen Präsidentenberater im Dienste des US-Weltmachterhalts wie George Kennan und Zbigniew Brzezinski dies alles schon kommen sehen und halten »die Einkreisung Russlands« seitens der NATO für einen Fehler. – Es scheint momentan müßig zu sein, aufzuzählen, was Kennan zur US-Außenpolitik zum Schaden der Völker Latein- und Mittelamerikas oder was Brzezinski zum Afghanistan-Krieg und zum Zusammenbruch der UdSSR beigetragen hat, es rechtfertigt Putins reaktiven Angriffskrieg nicht, unter dem wieder die Menschen am meisten leiden, die am wenigsten dafür können. Was allen Geostrategen, einschließlich eines Francis Fukuyama, gemein zu sein scheint, ist zu vergessen, dass unsere Erde kein Schachbrett ist und die zu bewegenden Figuren darauf Menschen sind, deren Geschichten, Bedürfnisse in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Lebensraum zwar unterschiedlich sind, die aber auf Bedrohungen ihrer Existenz, Verletzungen ihrer Gefühle wie beispielsweise auch Demütigungen ziemlich »einhellig« reagieren, und zwar unabhängig davon, in welchem der verfeindeten Lager sie Zuflucht suchen, um mit ihrer Angst und Ratlosigkeit nicht alleine dazustehen. Was uns dagegen alle einen könnte, sind die Liebe zum Leben und die Sorge um unseren Planeten.

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg

Ziele und Schwerpunkte

Zu jW vom 29.3.: »Fokus ›aufs Wichtigste‹«

Es ist eine bekannte Technik, jemandem bestimmte konkrete Ziele zu unterstellen. Wenn dann diese Vorhersage nicht eintritt, behauptet man, er sei zu schwach gewesen, diese Ziele zu erreichen. Von Anfang an ist es eines der von Russland öffentlich erklärten Hauptziele gewesen, den Beschuss der Volksrepubliken im Donbass zu unterbinden, indem die nationalistischen ukrainischen Verbände aus dem gesamten Gebiet des Donbass vertrieben werden. Bei diesem Schwerpunkt ist es geblieben – nichts Neues. Ferner wurde von Anfang an erklärt, dass es nicht das Ziel sei, die gesamte Ukraine zu besetzen. Das würde nach übereinstimmender Meinung aller militärischen Fachleute eine Armeestärke von 3:1 zugunsten des Angreifers erfordern. Mit dem bisherigen relativ geringen Personaleinsatz kann das gar nicht geplant gewesen sein, auch kein gleichzeitiger Häuserkampf in den großen Metropolen der Ukraine abseits des Donbass. Die Ukraine behauptet, einen Angriff auf Kiew zurückgeschlagen zu haben, der, abgesehen vom Beschuss bestimmter Objekte, im wesentlichen noch gar nicht begonnen hat. Das gleiche gilt auch für Angriffe aus der Luft. US-Militärs haben bestätigt, dass Russland in den ersten drei Wochen dieses Krieges etwa so viele Raketen und Bomben eingesetzt hat wie die USA bereits am ersten Tage des Irak-Krieges, beim Personal nur zehn Prozent dessen, was möglich wäre. Ein langsames Vorgehen scheint also von Anfang an geplant gewesen zu sein. Dies deutet der Westen nun als Misserfolg um. Auch weist die lückenhafte Umkreisung der großen Städte nicht unbedingt in jedem Fall auf Schwäche der russischen Seite hin. So wie bereits in Mariupol ist das ein Angebot sowohl an Flüchtlinge als auch an die in den Städten stationierten ukrainischen Kräfte, sich durch diese Auswege nach Westen zurückzuziehen, damit eine spätere Einnahme nicht so viele Opfer erfordert. Wenn Russland Kiew vollständig einkreisen oder vernichten wollte, dann könnte es dies auch an einem Tag tun.

Fred Buttkewitz, Ulan-Ude (Russland)