»Es ist abenteuerlich, was wir schon alles erlebt haben«

Timo Weber/IMAGO/aal.photo Bei der Berichterstattung auf Demonstrationen geraten kritische Journalisten immer wieder in Gefahr (München, 5.3.2022)

Als Mitglied im »Kollektiv Communique« begleiten und dokumentieren Sie Demonstrationen und Proteste vor Ort. Was unterscheidet Sie vom »herkömmlichen« Journalismus?

Erst einmal unterscheiden wir uns gar nicht so sehr. Beim Begleiten von Demonstrationen halten wir uns an die journalistische Sorgfaltspflicht. Allerdings ist für uns die Arbeit nach einer Demonstration nicht beendet, sondern fängt meistens erst an. Wir recherchieren zum Beispiel zu rechten Netzwerken und Gruppierungen sowie Polizeiübergriffen. Wir hinterfragen und widerlegen viele Polizeipresseberichte.

In einem Tweet haben Sie unlängst betont, Sie seien mit vielen Aktivistinnen und Aktivisten solidarisch, seien aber eben nicht Teil von ihnen. Warum ist diese Unterscheidung wichtig?

Wir sind alles Menschen mit linkem Hintergrund. Aber wir halten uns wie gesagt an die Sorgfaltspflicht und arbeiten auch teilweise hauptberuflich in journalistischen Bereichen. Wir sind solidarisch mit vielen linken Gruppierungen und Protestformen, würden uns aber nicht als Aktivistinnen und Aktivisten bezeichnen. Man sieht ja bei vielen Schwurbelstreamern, dass diese Menschen nichts kritisch einordnen, sich an keinerlei Regeln halten und ihre private Meinung auf Demos herumschreien.

Erkennen Polizeieinheiten Ihre Arbeit an?

Wir sind größtenteils mit Presseausweisen oder Redaktionsaufträgen unterwegs und haben nur kleinere Schwierigkeiten. Ein Problem ist aktuell, dass wir auf vielen Demonstrationen der Coronaleugner nur mit Sicherheitspersonal unterwegs sein können. Diese haben keinen Presseausweis und werden ab und zu nicht durch Polizeiketten gelassen. Viele Einsatzkräfte versuchen zudem, Aufnahmen von Polizeigewalt aktiv zu verhindern.

Was ebenfalls auffällig ist: Viele Polizistinnen und Polizisten in Regionen, in denen seltener Demonstrationen stattfinden, haben wenig oder kaum Ahnung vom Presserecht. Da sollte man mit regelmäßigen Schulungen ansetzen. Es ist wirklich abenteuerlich, was wir da schon alles erlebt haben: dass wir uns beim Anmelder einer Schwurbeldemo »vorstellen« sollten, dass ein Einsatzleiter meinte, wir sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer fragen, ob es für sie okay ist, dass wir sie fotografieren. Das sind zum Teil wirklich haarsträubende Dinge.

Während einer Gedenkdemonstration für die Opfer des rechten Attentats in Hanau kam es im Februar in München zu Polizeigewalt, die Sie dokumentiert haben. Mehrere bürgerliche Medien haben später widerrechtlich Ihre Bilder verwendet. Sind Sie dagegen vorgegangen?

Erst einmal muss man festhalten, dass dieser Umgang vollkommen unnötig ist. Mit Bildern verdient man heutzutage keine großen Summen mehr. Oft schaffen wir nur gerade so, kein Minus zu machen. Diese großen Medien sind größtenteils nicht vor Ort und klauen dann als »Dank« noch unsere Bilder, statt uns fair zu bezahlen. Wir wiederum finanzieren unsere Berichterstattung vor und tragen das körperliche Risiko vor Ort.

Mittlerweile gehen wir gegen alle Medien vor, die ungefragt unsere Bilder verwenden. Die meisten zeigen sich einsichtig. Fehler können überall passieren, sollten aber nicht zur Normalität werden. Vor allem nicht bei großen Medienhäusern. Wir sind aktuell noch mit zwei in Verhandlungen. Notfalls arbeiten wir mit Abmahnungen oder Anwälten.

Wie finanzieren Sie Ihre unabhängige Medienarbeit?

Wir fahren zu Demonstrationen, zahlen Zugtickets oder Benzin vor und versuchen danach, unsere Aufnahmen zu verkaufen. Man kann uns via Twitter auch Geld »schenken«. Spenden dürfen wir nicht annehmen, weil wir keine Spendenquittungen ausstellen können. Ansonsten sammeln wir auch immer wieder für soziale Projekte oder verkaufen speziell Bilder, um etwa Genossinnen und Genossen bei Repressionskosten zu unterstützen. Wir selbst werden damit alles andere als reich. Wenn wir kostenfinanziert arbeiten, läuft es schon gut für uns.