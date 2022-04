Misstrauensvotum abgewehrt

REUTERS/Fayaz Aziz Regime-Change-Vorwürfe in Richtung USA: Anhänger von Imran Khan demonstrieren in Peschawar (1.4.2022)

Pakistan steht vor einer Neuwahl: Staatspräsident Arif Alvi löste am Sonntag auf Antrag von Regierungschef Imran Khan das Parlament in Islamabad auf, wie das Büro des Staatschefs mitteilte. Eine vorgezogene Parlamentswahl muss damit in spätestens 90 Tagen stattfinden. Zuvor konnte Khan einen Versuch abwehren, ihn zu stürzen. Der stellvertretende Parlamentspräsident Qasim Suri blockierte einen Misstrauensantrag der Opposition mit der Begründung, dieser sei verfassungswidrig. Weithin war erwartet worden, dass Khan die Abstimmung verlieren würde.

Bilawal Bhutto Zardari, Vorsitzender der oppositionellen Pakistanischen Volkspartei, kündigte daraufhin eine Sitzblockade vor dem Parlament an und erklärte gegenüber Reportern: »Wir werden heute auch vor den Obersten Gerichtshof ziehen.« Oppositionsführer Shehbaz Sharif, der als Spitzenkandidat für die Nachfolge Khans gehandelt wird, wenn dieser abgesetzt werden sollte, nannte die Zurückweisung des Misstrauensantrags im Parlament »nichts weniger als Hochverrat« und setzte seine Hoffnungen via Twitter ebenfalls auf das Oberste Gericht »bei der Wahrung der Verfassung«. Von dort hieß es, man habe die aktuelle Situation zur Kenntnis genommen, weitere Einzelheiten würden in Kürze bekanntgegeben.

Die Opposition wirft Khan vor, es versäumt zu haben, die Wirtschaft anzukurbeln und gegen die Korruption vorzugehen. Der Premier verlor seine Mehrheit im Parlament, nachdem Verbündete seine Koalitionsregierung verließen und er eine Reihe von Überläufern seiner Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf zur Opposition hinnehmen musste. Khan wiederum wirft seinen Gegnern Komplizenschaft mit den USA vor. Ziel der Verschwörung sei es, ihn zu stürzen, weil er sich der westlichen Haltung im Umgang mit Russland und China nicht anschließe. Am Sonntag bezichtigte Khan die Opposition des »Verrats« und der »Verschwörung« zum Vollzug eines Regierungswechsels. Laut pakistanischen Medienberichten erhielt Khan unlängst einen Brief seines Botschafters in Washington, in dem es hieß, ein ranghoher US-Regierungsvertreter habe einen Rücktritt Khans als erstrebenswert bezeichnet. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Edward Price, wies dies erwartungsgemäß zurück.