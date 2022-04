Im Zeichen der Zuspitzung

Fabian Sommer/dpa Angesichts schlechter Wahlergebnisse wird es für Die Linke vielerorts ungemütlich (ein Kaktus beim Brandenburger Landesparteitag am Sonntag)

Laute Rufe waren am Sonnabend vor dem Neuköllner Estrel-Hotel zu hören, in dem der Berliner Landesverband von Die Linke einen Parteitag abhielt. »Umsetzen, umsetzen!« forderte eine Gruppe von Aktivisten der Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« (DWE). Sie erinnerten die Delegierten an die deutliche Zustimmung der Berlinerinnen und Berliner beim Volksentscheid über die Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne. Am 26. September 2021 hatten 59,1 Prozent derer, die an der Abstimmung teilgenommen hatten, mit Ja votiert. »Die Linkspartei spielt ein doppeltes Spiel«, erklärte der DWE-Aktivist Willi Schulz am Sonnabend gegenüber jW mit Blick auf die Partei, die gemeinsam mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen regiert. Einerseits präsentiere man sich als »Speerspitze der Kampagne«, andererseits zeige man sich offenbar bereit, auf die Umsetzung des Volksentscheids zu verzichten, »um den Koalitionsfrieden zu wahren«.

Nach der Abgeordnetenhauswahl im vergangenen September hatten sich die drei Parteien auf die Einsetzung einer sogenannten Expertenkommission geeinigt, die prüfen soll, ob und wie eine Enteignung gegen Entschädigung umgesetzt werden kann. Das Gremium, das von Kritikern als Instrument gesehen wird, die Umsetzung des Volksentscheids zu verzögern und letztlich zu unterbinden, wurde am Wochenende einmal mehr von der Führung der Berliner Linkspartei verteidigt. »Wir müssen die Gesellschaft überzeugen, dass eine Vergesellschaftung auch langfristig sinnvoll ist«, betonte Kultursenator Klaus Lederer in seiner Rede auf dem Parteitag. Allerdings: Im vergangenen September hatten mehr Menschen für den Volksentscheid gestimmt als insgesamt für die Parteien, die den »rot-grün-roten« Senat stellen. Wer da also wen überzeugen muss, darüber ließe sich diskutieren. Ihren Abschlussbericht wird die Kommission dem Senat erst in einem Jahr übergeben. »Danach bleibt es offen, ob wir parlamentarische Mehrheiten finden«, zeigte die Vorsitzende der Berliner Linkspartei, Katina Schubert, den Ausweg für all diejenigen auf, die um die sprudelnden Gewinne der Immobilienlobby fürchten.

Wie groß der Frust der Enteignungsbefürworter ist, spiegelte sich in der Gastrede der DWE-Sprecherin Bana Mahmood auf dem Parteitag wider. An Die Linke gerichtet, kritisierte sie: »Ihr seid in eine Koalition mit einer Partei eingetreten, die die Vergesellschaftung ablehnt.« Gemeint ist die SPD, die mit der heutigen Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey eine erklärte Gegnerin der Vergesellschaftung als Spitzenkandidatin aufgestellt hatte. DWE erwarte von der Linkspartei auch nach der Wahl, dass sie sich konsequent für eine Umsetzung des Volksentscheides einsetze. »Sonst entsteht der Eindruck, dass ihr nur Wahlkampf mit uns gemacht habt«, so die DWE-Sprecherin. Die Parteiführung quittierte die Kritik an der mangelnden Kooperation mit Schweigen, Applaus wurde Mahmood verwehrt. Eine Kampfabstimmung über eine Resolution zu DWE konnte die Parteiführung abwenden. Und die Debatte über eine Fortsetzung der Koalition soll erst nächstes Jahr geführt werden.

Auf dem Parteitag war auch der Krieg in der Ukraine ein großes Thema. In den Reden der Berliner Parteispitze wurde der Bundesregierung mangelnde Hilfe für die vielen Geflüchteten vorgeworfen, die derzeit in der Stadt ankommen. Weniger deutlich war die Kritik an den von der Ampelkoalition auf den Weg gebrachten erheblichen Aufrüstungsplänen. Einzelne Delegierte wie Philipp Wohlfeil forderten unumwunden eine »grundlegende programmatische und moralische Erneuerung« der Außen- und Friedenspolitik. Konkret: Ein NATO-Austritt Deutschlands dürfe nicht mehr Bedingung für eine Regierung mit SPD und Grünen auf Bundesebene sein. Prominente Schützenhilfe erhielt der Delegierte bei diesem Vorstoß von der ehemaligen Sozialsenatorin Elke Breitenbach.

Wie weit rechts der Landesvorstand in der Ukraine-Frage steht, spiegelte sich in der Beschlussvorlage wider. Darin enthalten waren Forderungen nach härteren Sanktionen gegen Russland, während über die Rolle der NATO und Waffenlieferungen geschwiegen wurde. Auf Initiative des Ortsverbandes Neukölln wurden letztere Punkte noch aufgenommen sowie klargestellt, dass unter Sanktionen nicht die Zivilbevölkerung leiden soll.