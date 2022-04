»Wohlstandsverlust« als Fakt

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Eine Folge des Ukraine-Kriegs: Das Heizen wird immer teurer

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) schwört die Bevölkerung der BRD auf härtere Zeiten ein und hat die Ursache dafür ausgemacht: »Der Ukraine-Krieg macht uns alle ärmer, zum Beispiel weil wir mehr für importierte Energie zahlen müssen«, sagte Lindner der Bild am Sonntag. »Diesen Wohlstandsverlust kann auch der Staat nicht auffangen.« Die Bundesregierung werde aber »die größten Schocks abfedern« und »die Existenz bedrohter Betriebe sichern«.

Bei Unternehmenshilfen müsse aber gezielter vorgegangen werden als in der Coronapandemie. »Langfristig werden wir neue Grundlagen für Wohlstand legen müssen«, sagte Lindner. Deutschland müsse sein Wachstumsmodell einer sozialen und ökologischen Marktwirtschaft erneuern. Trotz der Entwicklung will der Minister, dass die Schuldenbremse im nächsten Jahr wieder eingehalten wird.

Was aus Sicht gut gepamperter Politiker als unausweichliche Tatsache angenommen wird, verstärkt bei abhängig Beschäftigten die Existenzängste und hat deren Betriebsräte auf den Plan gerufen. Mehr als 8.000 Beschäftigtenvertreter fordern nach Angaben der IG Metall wegen der steigenden Energiepreise weitere Entlastungen für ihre Kolleginnen und Kollegen. Die bisher von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen reichten nicht, heißt es in einem am Sonntag in Frankfurt am Main veröffentlichten Appell.

Konkret fordern die Betriebsräte zusammen mit der Industriegewerkschaft, die Steuern auf Strom und Gas befristet zu senken sowie den Gaspreis bis zu einem Verbrauch von 8.000 Kilowattstunden zu deckeln. Darüber hinaus solle der steuerliche Grundfreibetrag auf 12.800 Euro steigen. Dies helfe Haushalten mit geringen und mittleren Einkommen. Zudem sollte ein sozial gerechtes Mobilitätsgeld eingeführt werden. Eine entsprechende Unterschriftenaktion der IG Metall hätten 8.100 Betriebsräte unterstützt, teilte die Gewerkschaft weiter mit. Diese vertreten laut IG Metall 2,4 Millionen Beschäftigte. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann forderte, die Beschäftigten bräuchten schnell weitere spürbare Hilfen bei den Energiekosten. Er machte für die Preissteigerungen auch Spekulation verantwortlich und verlangte ein Ende der »Preistreiberei bei Energie, Rohstoffen und Lebensmitteln«. (jW)