Erinnerung an Opfer

REUTERS/Mariana Nedelcu

40 Jahre nach Beginn des sogenannten Falkland-Kriegs zwischen Argentinien und Großbritannien haben in dem südamerikanischen Land zahlreiche Menschen der Opfer des Konflikts gedacht. »Wir ehren sie als die Helden, die sie waren und die sie sind«, sagte Präsident Alberto Fernández am Samstag bei einer Feierstunde in Buenos Aires. »Die Malvinas waren, sind und werden immer argentinisch sein«, sagte der Staatschef. Zahlreiche Menschen demonstrierten vor der britischen Botschaft und verbrannten die Flaggen Großbritanniens und der USA. (dpa/jW)