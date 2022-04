»Fatale« Freiheit

Fabian Sommer/dpa Rückkehr ins »normale Leben«? Spaziergänger am Sonntag in der Potsdamer Innenstadt

Mit der Nacht zum Sonntag ist ein Großteil der staatlichen Maßnahmen, die die Ausbreitung der Coronapandemie eindämmen sollten, aufgehoben worden. Das betrifft unter anderem die generelle Maskenpflicht beim Einkaufen oder in Schulen sowie die sogenannten 3G- und 2G-Beschränkungen. Hintergrund ist die Entscheidung der Bundesregierung, laut der die Länder künftig in der Verantwortung stehen, bestimmte Maßnahmen zu erlassen – etwa die Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Pflegeheimen oder die Testpflicht in Schulen oder Kitas. Die Landesparlamente von Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern haben sich bereits auf das Nutzen der sogenannten Hotspot-Regelung verständigt, weswegen dort weitergehende Maßnahmen gelten. Die anderen Bundesländer haben von dieser Möglichkeit bislang keinen Gebrauch gemacht. Davon unabhängig können Unternehmen oder Geschäfte Vorgaben über ihr Hausrecht durchsetzen. Das von der Ampelkoalition geänderte Infektionsschutzgesetz gilt vorerst bis zum 23. September.

Während der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner den Wegfall der Maßnahmen verteidigte und gegenüber Bild am Sonntag ausführte, empfindliche Freiheitseinschränkungen im ganzen Land seien nicht mehr verhältnismäßig, gibt es Kritik etwa von der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Deren Chefin Susanne Johna sagte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Sonnabend: »Gerade in Supermärkten und Restaurants sind Masken weiterhin von großer Bedeutung, um Infektionen einzudämmen.« Eugen Brysch, Vorsitzender der Deutschen Stiftung Patientenschutz, bezeichnete das Wegfallen der Maßnahmen gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung als »fatal«.

Unterdessen hält die Debatte über eine Impfpflicht gegen Corona an. Ob dieses Instrument überhaupt umgesetzt wird, soll am Donnerstag der Bundestag entscheiden. Es zeichnet sich ab, dass keiner der auf dem Tisch liegenden Anträge – unter anderem für eine Impfpflicht ab 18 oder eine ab 50 Jahren – von einer notwendigen Mehrheit unterstützt wird.