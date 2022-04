Deutsche Härte

jW

Die Parole »Kauft nicht beim Russen«, vor allem kein Gas und Öl, hat der grüne Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck zum zentralen Programmpunkt seiner Partei und der Bundesregierung gemacht. Und meldet bei »Markus Lanz« im ZDF am Donnerstag Erfolg: »Niemand würde russische Wertpapiere kaufen, der noch bei Sinnen ist.« Russland ist – der Traum Annalena Baerbocks – bankrott. Es treibt, räumt Habeck später ein, noch Handel mit China, Indien, Asien und Afrika – aber was zählen die schon.

Es liegt auf der Hand: Solche Krämerphilosophie – nicht mehr Wandel durch Handel, sondern Vernichtung ohne den – reicht nicht. Es muss etwas passieren, was die Sache final löst. Die Krone im bundesdeutschen Wettbewerb um Vorschläge fürs Nichts gebührt in dieser Woche Mariana Sadovska, einer in Köln lebenden Sängerin aus der Ukraine. Die ebenfalls grüne Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte Sadovska am Sonntag ins Bundeskanzleramt eingeladen, um aus einem heimatlichen Gedicht zu rezitieren. Statt wie vereinbart etwas zu den Versen zu sagen, widmete sich Sadovska – berichtete die FAZ am Mittwoch – am Rednerpult, an dem kurz zuvor Olaf Scholz gesprochen hatte, dem Krieg in der Ukraine und warf der NATO vor, »sich allein von der Furcht vor atomarer Vergeltung davon abhalten zu lassen, eine Flugverbotszone einzurichten«. Sie räumte ein: »Natürlich haben wir große Angst, dass dadurch alles eskaliert und es zu einem Atomkrieg kommt und die ganze Welt untergeht.« Erwog jedoch: »Aber wir können doch nicht so einen Verbrecher wie Putin davonkommen lassen, nur weil er mit der Atombombe droht.« Also lautete ihr Schluss: »Wenn die Welt untergeht, weil wir der Ukraine helfen, dann soll es halt so sein!«

Grüne Kulturpolitik und ukrainischer Ethnowahn, lässt sich sagen, sind dort angekommen, wohin sie mindestens seit 2014 gemeinsam wollten: Russen raus – und zwar aus dem Kosmos, zusammen mit allen anderen, die keinen Atomkrieg wollen.

Angesichts der Einfachheit von Sadovskas Endlösung der Putin-, Russen- und Menschheitsfrage hat es selbst Berthold Kohler schwer mitzuhalten. Der Mitherausgeber der FAZ, sonst immer gut für Berichte aus dem Oberkommando, war in den vergangenen Wochen etwas ruhig. Nur von Zeit zu Zeit pflegte er seine Altersmeise und vermisste mal wieder die deutsche Atombombe. Vielleicht rappelte ihn Sadovska wieder hoch. Am Donnerstag ging er jedenfalls den deutschen Zuständen auf den Grund und verbiss sich in Regierung und Parteien: Die Aussicht auf eine ausgewachsene Rezession sei der Grund dafür, warum Scholz und Co. sich bisher weigerten, ein sofortiges Energieembargo gegen Russland zu beschließen – sozusagen die ökonomische Atombombe. Die Koalition befürchte dabei aber »nicht nur eine Pleitewelle, das Zerreißen von Lieferketten, Arbeitslosigkeit und eine noch höhere Geldentwertung als bisher schon. Die Regierenden, nicht allein die in Berlin, sind auch besorgt wegen der Schockwellen, die ein solcher Einbruch durch die deutsche Gesellschaft jagen könnte.« Und das ist nach Meinung Kohlers der größte anzunehmende nationale Unfall: Die Bundesgermanen sind dekadent und verkommen. Denn wenn sie tatsächlich so wenig krisenfest seien, wie manche Politiker meinten, »müsste die deutsche Politik sich parteiübergreifend den Vorwurf gefallen lassen, seit Jahrzehnten der Verweichlichung Vorschub geleistet zu haben.«

Daher: Weg mit russischem Gas und Öl, damit »zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl« endlich durch Schlottern und Hungern wirklich wird. Das mit der Atombombe erledigt sich dann fast von selbst. Sadovska und Kohler – das Traumpaar der Stunde.