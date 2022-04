Lenins Krisenmanager

United Archives International/imago Der Mann rechts war nach Auffassung des Mannes links eher von der groben Sorte: Lenin und Stalin 1923

Es wurde seinerzeit nur klein gemeldet, dass am 3. April 1922 das neugewählte Zentralkomitee der Bolschewiki Josef Stalin zum Generalsekretär ernannt habe. Unmittelbar zuvor, vom 27. März bis zum 2. April, war der XI. Parteitag zusammengekommen, der letzte, an dem Lenin noch selbst teilgenommen hatte, und auf dem diese Personalie zweifellos besprochen worden war.

Aufgabe des Parteitags war eine Bilanz des ersten Jahres der Neuen Ökonomischen Politik (NÖP). Sie fiel in den Worten Lenins mehr als durchwachsen aus. Die Partei »versteht nicht zu wirtschaften«, redete er den Delegierten ins Gewissen. »Entweder werden wir im nächsten Jahr das Gegenteil beweisen, oder die Sowjetmacht kann nicht weiter existieren.« Die Verkündigung der NÖP habe zwar einen politischen Aufschub für die Partei bedeutet, aber: »Das sind, in der Sprache der NÖP ausgedrückt, Wechsel, aber Termine sind auf diesen Wechseln nicht angegeben, und wann sie zur Einlösung vorgelegt werden, darüber gibt der Text des Wechsels keine Antwort.« Das heißt, Lenin sah die Gefahr der politischen Destabilisierung und womöglich der Konterrevolution als nach wie vor akut an.

Revolution in Gefahr

Mit der NÖP hatten die Bauern – sie stellten die überwiegende Bevölkerungsmehrheit – die Möglichkeit zurückerhalten, ihre Produkte in begrenztem Umfang frei zu verkaufen. Das stellte, das war allen Beteiligten bekannt, einen Rückfall in den Kapitalismus dar, und Lenin hatte in seiner Begleitschrift zu dieser Entscheidung (»Über die Naturalsteuer«) argumentiert, das sei nicht weiter schlimm, solange die Bolschewiki die politische Kontrolle im Lande behielten. Dass diese Wendung nicht dem freien Willen der Partei entsprungen war, räumte Lenin Ende 1922 in einer Rede vor dem Moskauer Stadtsowjet unumwunden ein, als er sagte, sie sei den Kommunisten »durch Umstände von außerordentlicher Stärke und Überzeugungskraft diktiert« worden – nämlich dem Zusammenbruch der Produktion durch den »Kriegskommunismus« mit seinen wahllosen Beschlagnahmungen von Agrargütern auf dem Dorf. Dadurch bekam auch die Arbeiterklasse nichts mehr zu essen, und deshalb kam es im Winter 1920/21 zu Massenstreiks gegen die Versorgungskrise in Moskau und Petrograd. Parteiintern fand gleichzeitig die Auseinandersetzung mit der sogenannten Arbeiteropposition statt, die die Partei an den Rand einer Spaltung brachte. Schließlich hatten im Februar 1921, unmittelbar vor dem X. Parteitag, die Matrosen der Ostseeflotte in der Festungsstadt Kronstadt gegen die Bolschewiki rebelliert und Neuwahlen zu den Sowjets gefordert. Für die Bolschewiki war klar: Es musste etwas geschehen, andernfalls wäre die Revolution nach gut drei Jahren untergegangen.

Die »Arbeiteropposition« hatte die Politik des Zentralkomitees unter zwei Aspekten angegriffen: Erstens wandte sie sich gegen die Wiedereinsetzung bürgerlicher Fachleute in ihre Führungspositionen, und zweitens ging es um die Frage, wer künftig die Politik bestimmen solle: die Partei oder die Gewerkschaften als Massenorganisation des russischen Proletariats. Die Opposition warb für letzteres, weil unter den Bedingungen des »Kriegskommunismus« die Arbeiterklasse die Hauptlast trug, jedoch faktisch das Wenigste zu sagen hatte. Lenins Reaktion auf diese »syndikalistische Abweichung« war das Verbot der Fraktionsbildung in der Partei, das der X. Parteitag beschloss. Es änderte aber nichts daran, dass die Bolschewiki auch in den Reihen ihrer angeblichen Hauptbasis, dem industriellen Proletariat, eine kleine Minderheit (geworden) waren.

Gegen den Bürokratismus

Warum in dieser Situation die Ernennung Stalins zum Generalsekretär? Seine Aufgabe bestand darin, die Partei im Innern geschlossen und nach außen, gegenüber der Gesellschaft – in der sie eine kleine Minderheit von etwa einem Prozent der Bevölkerung darstellte – handlungsfähig zu halten. Qualifiziert hatte sich Stalin für diese Aufgabe durch seine Tätigkeit als Volkskommissar für die Arbeiter- und Bauernkontrolle. Das war eine Institution, die im Kern eine bereits im zaristischen Russland existierende Behörde erneuerte, allerdings mit neuer Zielsetzung: den Willen der Parteiführung in die Fläche zu transferieren und gleichzeitig mit dem sowjetischen Bürokratismus zu kämpfen, den Lenin in seinen letzten Jahren als eine der ganz großen – wie er hoffte – Kinderkrankheiten des neuen Systems geißelte. Was Lenin entweder nicht sah oder für den Augenblick hinnahm: Der Ausbau des Kontrollapparats bedeutete, selbst eine neue Bürokratie neben die vorgefundene zu setzen. Allein zwischen Mai 1922 und Januar 1923 gingen beim von Stalin geleiteten Sekretariat 13.674 Sitzungsprotokolle, 2.000 zusammenfassende Berichte und 6.374 weitere Dokumente ein. Lenins Kur, sagte der Historiker Isaac Deutscher, »war ebenso schlecht wie die Krankheit«.

Lenins Testament

Lenin merkte das offenbar ganz am Ende seines politischen Lebens. In einem Konvolut mehrerer Diktate vom Krankenbett, die als »Brief an den Parteitag« oder »Lenins Testament« bekannt sind, warnte er vor einer Reihe persönlicher Defizite Stalins und schlug vor, ihn durch eine »tolerantere, loyalere, höflichere und den Genossen gegenüber aufmerksamere« Persönlichkeit zu ersetzen. Die subjektive Fassung dieser Kritik macht deutlich, dass er den strukturellen Charakter des Problems entweder nicht erkannte oder vor dieser Schlussfolgerung zurückscheute. Auch ist zuletzt in Zweifel gezogen worden, ob das sogenannte Testament authentisch ist. Der Historiker und Stalin-Spezialist Stephen Kotkin weist darauf hin, dass kein Original des Briefes aufgefunden worden und die Überlieferung unsicher sei. Auch das Datum der Erstveröffentlichung muss nachdenklich machen: Es erschien in Juni 1956 in der theoretischen Parteizeitschrift Kommunist, also kurz nach Chruschtschows Geheimrede zum »Personenkult« auf dem XX. Parteitag Ende Februar. Zu diesem Zeitpunkt konnte ein Text, der Lenins Distanz gegenüber seinem Nachfolger signalisierte und deshalb dessen jahrzehntelang behaupteten Charakter als Lenins politischer Nachlassverwalter in Frage stellte, der offiziellen Linie nicht gelegener kommen.