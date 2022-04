Scharfes Schwert Mutterliebe

nn/jW Kleine Sklaven, zärtliche Krieger: Die neue Melodie & Rhythmus

Ein gepanzerter Kinderwagen – Symbol militanter Mütter. Statt federnder Gummiräder Planierraupen, die jegliches Leben mit Leichtigkeit überrollen. Die liebevolle Fürsorge einer Panzerfaust. Das scharfe Schwert der Mutterliebe als Kriegsgerät.

Das Cover der am 1. April erschienenen neuen Melodie & Rhythmus ist ganz in Gelb und Blau gehalten, den Farben der ukrainischen Nationalflagge. Die Ausgabe trägt den Titel »Kinder«. Mit der spielerischen Leichtigkeit des Kindseins hat das Heft aber wenig zu tun. Die kleine Hand, die aus dem Inneren des Panzerbuggys herausragt, schwenkt eine NATO-Flagge.

Passend zur momentanen Stimmung geht es um wenig erbauliche Themen, um Kinderarbeit und Kindstod, wie Kinder und ihr Leid von der »NATO-Wertegemeinschaft« instrumentalisiert werden. Der Blick durch die gelb-blaue Kulturbrille – fördert er genau das? Und vermag das Magazin für Gegenkultur dagegenzuhalten?

»Mutterliebe ist ein universelles Kulturmotiv, das bereits im antiken Mythos und in der Archaik der Religion eine kultisch-künstlerische Darstellung erfuhr«, schreibt der Autor Moshe Zuckermann in seiner Songanalyse von Heintjes »Mama«. Der Frauenbewegung zum Trotz besingt der damals 12jährige in dem 1967 erschienenen Schlager mit hohem Stimmchen die Liebe seiner Mutter: »Mama, du musst doch nicht um deinen Jungen weinen.« Warum sollte dieser »Urmoment menschlicher Existenzialerfahrung« nicht auch der Archaik der Kriegspropaganda nutzen?

Kindstod und Kinderarbeit

Arnold Schölzel, Autor des Titelessays »Kleine Sklaven«, stellt fest, dass Kinderarbeit in Literatur und Film nur wenig thematisiert werden. Die industrielle Revolution zwang ab dem 18. Jahrhundert Hunderttausende Kinder in die Fabriken. »Unter den vielen schweren Verbrechen des Kapitalismus, über welche die Geschichte zu Gericht sitzen wird, ist keines brutaler, grausiger, verhängnisvoller, wahnwitziger, mit einem Worte: himmelschreiender als die Ausbeutung der proletarischen Kinder«, schrieb Clara Zetkin 1902. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) geht davon aus, dass gegenwärtig etwa 160 Millionen Kinder unter 14 Jahren arbeiten müssen.

Kindstod scheint in Literatur und Musik ein wenig mehr Anklang zu finden als Kinderarbeit. Zum einen im kurzen Vaterliebe-Exkurs von Moshe Zuckermann »Sieg der Liebe über das Grauen – Die Kindertotenlieder von Gustav Mahler«. Zum anderen im Text »Zärtliche Krieger« der Chefredakteurin Susanne Witt-Stahl über Astrid Lindgrens Kinderbuch-Evergreen »Die Brüder Löwenherz«. In dem Roman kämpfen die beiden jung verstorbenen Brüder Karl und Jonathan Löwe in einer phantastischen Welt nach dem Tod gegen den Tyrannen Tengil. »Astrid Lindgrens Roman verführt Kinder keineswegs dazu, den Heldentod zu sterben. Ganz im Gegenteil, er ermutigt sie, ein Heldenleben zu leben«, entmächtigt Witt-Stahl all jene kritischen Stimmen, die Lindgrens Umgang mit dem Tod für nicht kindgerecht halten.

Inhumane Lebensrealität

Der französische Historiker Phillipe Ariès wies in seinem Werk »Geschichte der Kindheit« (1960) darauf hin, dass es in der Feudalzeit kaum Darstellungen von Kindern in den bildenden Künsten gab. Mit Ausnahme natürlich des Kindes mit der sci-fi-mäßigsten Entstehungsgeschichte vor »Social Egg Freezing« (die Anlage einer gefrorenen Eizellreserve aus nichtmedizinischen Gründen): die »unbefleckte Empfängnis«, durch die der Heiland selbst zur Welt kam. In der Fotoreportage von Richard Ross werden weniger beliebte Kinder gezeigt: »Weggesperrt – Kinder und Jugendliche in US-Gefängnissen«. Ohne ihre vollständigen Gesichter abzubilden, zeigt er die inhumane Lebensrealität inhaftierter Kinder. Auf einem ganzseitigen Foto ist die Tür der Kriseninterventionszelle Nummer 1 der Jugendhaftanstalt MacLaren in Oregon zu sehen. Durch ein gläsernes Fenster blickt mit vor dem Gesicht verschränkten Armen der 18jährige Brian. Sein Oberkörper ist nackt, denn er wird rund um die Uhr bewacht und darf nur Unterwäsche tragen. Wenn er sich waschen möchte, wird er nackt ausgezogen, damit er sich nicht an seiner Unterhose erhängen kann.

Die bedrückende Bildstrecke spiegelt den Geist der zweiten Ausgabe der Melodie & Rhythmus im Jahr 2022 wider. Es wird beleuchtet, wie die jüngsten der Verdammten der Erde ausgebeutet werden. Facettenreichtum der Kinderquälerei.