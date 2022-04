KPF: Kein Öl ins Feuer gießen!

Peter Steffen/dpa Das Debakel der letzten Bundestagswahl war kaum überstanden, da kam mit dem Ukraine-Krieg die nächste Zerreißprobe für Die Linke ...

Der Bundessprecherrat der Kommunistischen Plattform (KPF) hat am Donnerstag eine Erklärung zum Umgang von Die Linke mit dem Ältestenrat der Partei verabschiedet:

(…) Es gibt in der Partei Genossinnen und Genossen, die mit großer Selbstverständlichkeit beschlusswidrige Äußerungen machen, einschließlich dem Parteiprogramm widersprechender. Wir denken an Gregor Gysis verständnisvolle Bemerkungen, eine mögliche NATO-Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens betreffend. Wir denken an Susanne Hennig-Wellsow, die die Frage stellt, ob die Forderung nach Auflösung der NATO noch gestellt werden könne. Matthias Höhn hat sie schon beantwortet: Die NATO würde gebraucht. (…) Die Aufzählung ließe sich fortsetzen. (…) Ganz anders sind die Abläufe, wenn Mitglieder des Ältestenrates Beschlusswidriges äußern. (…) Im am 24. März eingebrachten und am 25. März versandten Dringlichkeitsantrag des geschäftsführenden Parteivorstands hieß es: »Der Parteivorstand beruft den Ältestenrat ab und leitet einen Prozess zur Neuberufung des Ältestenrates ein.« (…)

All das geschieht in einer Situation, in der die Partei existentiell gefährdet ist. Vor allem der Umgang mit dem Ältestenrat im Rahmen des beschriebenen Vorgangs bedeutet, Öl ins Feuer zu gießen. Der Bundessprecherrat der Kommunistischen Plattform fordert im Interesse des Erhalts der Partei, anstelle dessen Augenmaß walten zu lassen, um gemeinsam eine einvernehmliche Lösung zu finden. (…)

kpf.die-linke.de/erklaerungen/detail/nicht-mit-zweierlei-mass-zum-umgang-mit-dem-aeltestenrat

In einem Gastbeitrag des Rechtswissenschaftlers Thomas Fischer, der am Freitag auf Spiegel online veröffentlicht wurde, heißt es:

(…) Es ist sicher wahr, dass Russland der Aggressor ist und der von Russland begonnene Krieg völkerrechtswidrig. Daraus ergibt sich aber natürlich nicht, dass die Bundesrepublik verpflichtet sei, für die angegriffene Kriegspartei in den gerechten Krieg zu ziehen. Weder völkerrechtlich noch militärisch noch – worum es ja eigentlich geht – energiestrategisch gibt es eine solche von der olivgrün kostümierten ukrainischen Regierung behauptete Pflicht. Wenn Argentinien gegen Chile oder Georgien gegen Kasachstan in den Krieg zöge, wäre Deutschland nicht zur Unterstützung einer Seite verpflichtet. Im rechtswidrigen Krieg Russlands gegen die Ukraine ist das nicht anders.

Was besteht, ist eine moralische, menschenrechtliche Verpflichtung zur Hilfe für Menschen in Not. Wer erklärt, man müsse, um den Krieg möglichst schnell zu beenden, möglichst viele Waffen liefern, lügt. Die Bundesregierung hätte auch erklären können, Deutschland sei bereit, willens und in der Lage, sofort eine Million Menschen aus Kiew zu evakuieren, 500.000 Kinder aus der Ukraine zu holen, den Gürtel enger zu schnallen und fünf Millionen Flüchtlingen eine neue Heimat zu schaffen. Das würde 100 Milliarden Euro kosten, und die Talkshows sowie die Ministerpräsidentenkonferenz würden ein paar Monate über die mangelnde Digitalisierung der Jobcenter und den fehlenden Nachschub an AOK-Patientenkärtchen barmen. Ob ein solches Angebot erfolgreich wäre und mehr bewirkte als das Höhnen der Stammtischgeneräle, ist nicht sicher. Aber möglich wäre es – und allemal einer großen Anstrengung wert. Den Raketenschirm aus Israel könnte man vielleicht später diskutieren. Sicher sind noch ein paar Pläne aus Ronald Reagans »Star Wars«-Programm auffindbar, mit denen sich die Welt wieder übersichtlicher gestalten ließe. (…)