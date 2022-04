Blaues Auge für Habeck

Maxim Shemetov/REUTERS Die heißbegehrte Ware gibt es nur noch gegen harte russische Währung bei der Gasprombank

Robert Habeck ist an einer großen Blamage vorbeigeschrammt. Der Wirtschaftsminister hatte den Mund ganz schön voll genommen. Moskaus Plan, Rubel für russisches Gas zu verlangen, sei »nicht akzeptabel«. Gezahlt werden solle weiter in Euro und Dollar: »Die Verträge werden eingehalten«, formulierte er forsch am Mittwoch, kurz vor Ablauf des russischen Ultimatums.

Am Freitag präsentierte die russische Regierung eine Lösung, mit der beide Seiten ihr Gesicht wahren können. Konzerne aus »unfreundlichen Staaten« des Westens müssen ein Konto bei der Gasprombank – die nicht auf der Sanktionsliste steht – unterhalten. Darüber können sie weiter Gas in Euro oder Dollar bezahlen. Die Bank konvertiert anschließend den Betrag in Rubel, kauft die Währung an der Moskauer Börse und überweist das Geld dann an Gasprom. Habeck kann weiter auf dicke Hose machen, in Katar und Washington Klinken putzen gehen und den Import von Frackinggas als deutsche Energiesouveränität und Aufbruch in die Erneuerbaren verkaufen.

Moskau hat einen Mechanismus gefunden, die westlichen Sanktionen zu umgehen – besser noch: Der Westen übernimmt die Aufgabe der sanktionierten Notenbank und stützt mit seinen Rubel-Käufen die russische Währung. Durch die Maßnahme geht die russische Regierung sicher, dass Brüssel und Washington nicht weiteres Vermögen einfrieren. Bislang konnten Gasimporteure Zahlungen an eine europäische Bank überweisen, die Summe aber anschließend blockieren, so dass Gasprom nicht an das Geld kommt. Die Hintertür wurde geschlossen. Die Hälfte der russischen Devisenrücklagen in Höhe von rund 600 Milliarden US-Dollar liegt noch immer auf Eis. Der Westhandel ist abgeschrieben. Dazu passt, dass Gasprom am Freitag sein deutsches Tochterunternehmen aufgegeben hat. Die Pipeline Nord Stream 2 ist eine moderne Industrieruine auf dem Grunde der Ostsee. Die Erfahrung lehrt: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

Moskau ist es gelungen, die ökonomischen Regeln des Status quo ante bellum, des Vorkriegszustands, wiederherzustellen. Die Inflation ist unter Kontrolle: Für einen Euro erhielt man am Freitag rund 93 Rubel, soviel wie vor dem 24. Februar, dem Tag des Kriegsbeginns gegen die Ukraine. Vor der Ankündigung Putins, Gas gebe es nur noch gegen Rubel, lag der Kurs bei eins zu 145. Der Aktienhandel an der Moskauer Börse ist wieder vollständig in Kraft getreten.

Inmitten des Wirtschaftskriegs gilt ein Gentlemen’s Agreement: Die Gasexporte fließen weiter – im Übrigen auch in vollem Umfang an die Ukraine – solange Habeck nicht zuviel Porzellan zerschlägt. Ein Embargo kann er sich nicht leisten. Die führenden Vertreter deutscher Monopole haben ihm klar zu verstehen gegeben, dass Moskau am längeren Hebel sitzt. Die BRD wäre über Nacht deindustrialisiert.