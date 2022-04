Russland am längeren Hebel

Jan Woitas/dpa Solange Gas aus Russland fließt, kann im Chemiepark Leuna produziert werden

Die Chefs der größten Chemie- und Industriekonzerne warnen vor drastischen Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, sollte die Bundesregierung ein Gasembargo gegen Russland verhängen. »Das könnte die deutsche Volkswirtschaft in ihre schwerste Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs bringen«, sagte der Vorstandsvorsitzende von BASF, Martin Brudermüller, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung laut Vorabbericht am Freitag.

Zum 1. April ist in Russland ein Gesetz in Kraft getreten, das Gaslieferungen an »unfreundliche Staaten« nur noch in Rubel gewährt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) hatte den angekündigten Schritt am Mittwoch als »Vertragsbruch« bezeichnet und die Frühwarnstufe des »Notfallplans Gas« ausgerufen. Zwar sei die Gesamtversorgung gewährleistet, dennoch sei »ab sofort jeder Gasverbraucher – von der Wirtschaft bis zu Privathaushalten – auch gehalten, seinen Verbrauch so gut wie möglich zu reduzieren«.

Das deutsche Kapital ist nicht amüsiert. Weitere Konzernchefs wandten sich am Freitag mit deutlichen Worten an die Bundesregierung. Siemens-Energy-Chef Christian Bruch sagte dem Handelsblatt, bei einem kurzfristigen Boykott seien die negativen Auswirkungen für Deutschland größer als der Effekt auf Russland. Für manche Branchen sei die Gasversorgung existentiell.

Der Stahlkonzern Salzgitter erklärte: »Ohne Erdgas keine Produktion von Stahl.« Der Politik müsse klar sein, dass von der Produktion wiederum die Energieversorgung und die Energiewende abhingen, sagte ein Konzernsprecher.

Die frühere Beraterin der Bundesregierung im Sachverständigenrat für Umweltfragen, Lamia ­Messari-Becker, sagte gegenüber dpa, die Bauwirtschaft hänge an gasintensiven ­Industrien wie der Chemie-, Stahl- und Zementindustrie. »Im Hauptbaugewerbe wären knapp eine halbe Million Jobs betroffen.« Sie forderte die Politik auf, alle nationalen Reserven zu mobilisieren und notfalls auch Laufzeitverlängerungen konventioneller Kraftwerke, etwa von Kohlemeilern, zu erwägen. Oberstes Ziel müsse es sein, mit allen Mitteln eine »Wirtschaftstriage« zu verhindern, sagte Messari-Becker. Solch eine Priorisierung würde etwa greifen, wenn in Deutschland die höchste Stufe des Notfallplans Gas ausgerufen würde.