»Sie hat die Erinnerung wachgehalten«

Axel Heimken/dpa Esther Bejarano verstarb am 10. Juli 2021 im Alter von 96 Jahren (Hamburg, 8.12.2019)

Auf Initiative der Naturfreundejugend Nordrhein-Westfalen kommen an diesem Wochenende Aktive zum »Esther-Kongress« in Schwerte zusammen. Der Name nimmt Bezug auf die im Juli 2021 verstorbene Antifaschistin Esther Bejarano. Wie sind Sie auf die Idee dazu gekommen?

Aus der Generation der Zeitzeugen von Faschismus und Zweitem Weltkrieg ist sie eine der letzten und eine der präsentesten in den vergangenen zehn Jahren gewesen. Sie war auch hier in NRW viel unterwegs, hat in Schulen oder auf Veranstaltungen gesprochen. So ist sie ihrem Auftrag gerecht geblieben, die Erinnerung wach zu halten. Ihr Tod im vergangenen Jahr hat viele Menschen bewegt und zum Nachdenken gebracht. Und so kam es zur Initiative einer einzelnen Person, die den Anstoß zu diesem Kongress gegeben hat, der sich mit praktischem Antifaschismus beschäftigen soll. Da Esther Bejarano die Inspiration dafür gewesen ist, haben wir uns entschieden, ihr diesen Kongress zu widmen.

Esther Bejarano hat sich unter anderem dafür engagiert, den 8. Mai als »Tag der Befreiung« zum Feiertag zu machen. Wie schon eine Initiative in Hamburg, der »Hamburger Ratschlag für den 8. Mai als Feiertag«, will auch Ihr Kongress das Anliegen jetzt aufnehmen.

Ja. Wir wollen eine breite Kampagne mit dem Ziel starten, dass der 8. Mai zum offiziellen Feiertag in NRW erklärt wird. Wir haben lange überlegt, welches gemeinsame Ziel uns verbindet. Als Naturfreundejugend kommen wir aus verschiedenen Zusammenhängen, aus radikal linken ebenso wie sozialdemokratischen, und wollen auch in diese Lager hineinwirken. Wir glauben, dass wir mit dem 8. Mai ein Thema gefunden haben, mit dem wir zusammenführen können.

Wer unterstützt den Kongress und damit auch die Kampagne?

Zuerst haben wir uns die Unterstützung der VVN-BdA in NRW gesichert. Zudem sind aus unserem Bundesland dabei: die Interventionistische Linke, die DIDF-Jugend, SJD – Die Falken, das Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt, die Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend und das autonomen Bündnis Antifa.NRW.

Was ist konkret für den Kongress geplant?

Am Freitag (nach jW-Redaktionsschluss) war ein bündnisübergreifender Kennenlernabend geplant. Als inhaltlichen Input sollte der sowjetische Dokumentarfilm »Der gewöhnliche Faschismus« gezeigt und diskutiert werden. Am Samstag stehen zwei Workshopphasen an, die sich mit Erinnerungskultur und der Entwicklung der extremen Rechten in NRW befassen. Die inhaltliche Arbeit auf dem Kongress wird unter anderem gerahmt von einem Auftritt der Band Microphone Mafia, die mit Esther Bejarano über 170 Konzerte gespielt hat.

Als ein Kernpunkt des Kongresses sollen Delegierte aus den einzelnen Gruppen zudem einen groben Kampagnenplan erarbeiten, der am Sonntag im Plenum diskutiert und beschlossen werden soll, um ein Zeichen in die Politszene von NRW zu geben. Angedacht ist bereits, dass wir für unser Material zum 8. Mai das Konterfei von Esther Bejarano nutzen wollen.

Was sagen Sie zu dem Einwand, »Tag der Befreiung« sei die falsche Bezeichnung, weil die Deutschen mehrheitlich hinter dem faschistischen Regime standen und daher nicht »befreit« worden seien?

Da kann ich nur auf den Standpunkt der Naturfreundejugend verweisen. Für uns ist klar, dass die deutsche Bevölkerung eine Mitschuld trägt. Es war am 8. Mai aber erst einmal eine Befreiung vom Krieg, von der Gleichschaltung, vom Faschismus. Ich kann mir vorstellen, dass über diese Frage auf dem Kongress diskutiert wird. Dieser soll ja vor allen Dingen eine Möglichkeit sein, eigenständig einen Gegenstandpunkt gegen rechts zu formulieren. Auf den Workshops werden wir sicherlich darüber reden, wie der Begriff der Befreiung heute mit Bedeutung zu füllen ist. Wir wehren uns gegen jede Vereinnahmung des Begriffs und des antifaschistischen Kampfes: Mit dem 8. Mai kann man keinen Krieg und keine Aufrüstung rechtfertigen. Ich denke, das wird ein zentrales Anliegen sein.