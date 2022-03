Scheidung auf schwedisch

imago images/Bildbyran Vor der Scheidung: Basketballer Jonas Jerebko im schwedischen Nationalmannschaftstrikot (Norrköping, 28.2.2022)

Die antirussischen Ressentiments gehen in die nächste Runde. Nach Musik (sind auch Dirigentenstäbe militant?), Theater (darf noch Tschechow gespielt werden?) und Küche (sind alle Piroggen vergiftet?) erreicht die neue Cancel Culture nun auch den Basketballsport.

Der schwedische Basketballspieler Jonas Jerebko wird aus der schwedischen Nationalmannschaft ausgeschlossen, nachdem er einen Vertrag bei ZSKA Moskau unterschrieben hat. In seiner Erklärung bestätigte der schwedische Basketballverband (SBBF), dass Jerebko, solange er das ZSKA-Trikot trägt, nicht für die Nationalmannschaft spielen darf.

Die Basketballabteilung des ZSKA Moskau wurde 1924 erstmals erwähnt. Bis ins Jahr 1951 trug der Klub den Namen ZDKA (Zentralny Dom Krasnoi Armii – Zentrales Haus der Roten Armee). Unter diesem Namen nahm der Verein an den Sowjetischen Basketballmeisterschaften teil und gewann sie 1945 zum ersten Mal. »Es ist eine Ehre, sich so einem historischen Klub wie ZSKA anzuschließen«, sagte Jerebko laut Vereinsangaben. Bei der Bekanntgabe des Deals erklärte ZSKA-Spielertrainer Dimitris Itoudis: »Wir wollten einen erfahrenen Spieler auf der 4er-Position verpflichten.« Der Klub ist derzeit von allen internationalen Spielen ausgeschlossen und nimmt im Rahmen der Sanktionen gegen Russland nur an der russischen Liga teil.

Der 208 cm große Jerebko war seit über einem Jahr ohne Verein. Zuletzt spielte der 35jährige für Chimki Moskau. Gerüchten zufolge schuldet der letztgenannte Verein ihm noch eine beträchtliche Summe Geld. Zwischen 2009 und 2018 spielte der Flügelspieler 635mal in der US-amerikanischen Basketballliga NBA, die längste Zeit davon bei den Detroit Pistons, aber auch für die Boston Celtics, Utah Jazz und Golden State Warriors. Jerebkos Vater ist US-Amerikaner mit russischer Herkunftsgeschichte und spielte Basketball für die Collegemannschaft Syracuse University und danach als Profi in Schweden. Auf dem Spielplan der schwedischen Nationalmannschaft stehen im Sommer 2023 einige Spiele der Eurogruppe C der FIBA-Weltmeisterschaft. Schweden wird ohne Jerebko gegen Finnland und Slowenien antreten.

Am Mittwoch sprach Fredrik Joulamo, Generalsekretär des schwedischen Basketballverbandes, mit Jonas Jerebko über seine Entscheidung, in Russland zu spielen, und wies darauf hin, dass dies in direktem Widerspruch zu »den Werten des schwedischen Basketballs« und »unserer klaren Haltung in der Russland-Frage« stehe. »Leider müssen wir nach diesem Gespräch feststellen, dass es für Jonas Jerebko keine Möglichkeit gibt, die schwedische Basketballnationalmannschaft zu vertreten«, heißt es in der Pressemitteilung des SBBF.

Nicht nur die schwedische Nationalmannschaft, sondern auch Sponsoren kündigten Jerebko. Vor seinem Wechsel wurde der Basketballer von einem Getränkehersteller gesponsert und fungierte als Markenbotschafter für ein Energiegetränk. Diese Vereinbarung ist nun hinfällig. Sobald das Unternehmen von dem bevorstehenden Wechsel erfahren hatte, beendete es die Partnerschaft.