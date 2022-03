Die Tischgesellschaft

Kirsten Nijhof »Des Ritters will ich wahren, / er soll mein Streiter sein!« – Gabriela Scherer als Elsa von Brabant

Elsas Lage ist verzweifelt. Der angesehene Ritter Friedrich von Telramund beschuldigt sie vor dem König, sie habe ihren Bruder ermordet, um selbst Fürstin zu werden. Keiner der Anwesenden wagt es, im Zweikampf für sie einzutreten. Das Gottesgericht scheint zu ihrem Nachteil auszufallen. Doch plötzlich erscheint der allen unbekannte Lohengrin – und siegt für sie. Damit hat er Elsa für sich gewonnen, doch seine Bedingung fordert absolutes Vertrauen: Nie darf Elsa ihn nach seinem Namen fragen. Nicht einmal »wissend Sorge« zu haben, woher er kommt, ist ihr erlaubt.

Selbstverständlich ist die ganze mittelalterliche Szenerie nationaler Zeitgeschmack aus der Mitte des 19.Jahrhunderts und, wie auch alles, was der König Heinrich von deutscher Heeresmacht gegen den Osten zu singen hat, bloße Staffage. Zu den zentralen Themen gehören vielmehr die Paradoxien bürgerlicher Vorstellungen von Liebe, die im Grunde noch die heutigen sind. Man will als Mensch geliebt sein und nicht für seinen Status oder sonst ein äußerliches Merkmal und hofft auf Vertrauen. Aber zum Menschen gehört seine Geschichte, auch sein Status. Weckt nicht, wer seine Vergangenheit zu erfragen verbietet, unvermeidlich Misstrauen?

Der gerechtfertigte Anspruch auf wohlwollendes Vertrauen und der genauso gerechtfertigte Anspruch auf Bekenntnisse ergeben zusammen ein destruktives Maschinchen; überraschend eigentlich, dass so viele Paare dennoch für sich Lösungen finden. Elsa und Lohengrin aber begegnen sich unter erschwerten Bedingungen. Zum einen geht es politisch um die Herrschaft über Brabant – und Telramund, manipuliert von seiner Frau Ortrud, für die Menschen grundsätzlich nur als Mittel zum Machtgewinn taugen, gibt nicht auf. Zum anderen vollzieht sich jeder Schritt unter den Augen der Öffentlichkeit. In keiner anderen Oper Wagners hat der Chor einen so großen Anteil an der Musik.

Der Umgang damit erweist sich als das grundsätzliche Problem der Leipziger Inszenierung von Patrick Bialdyga. Er bringt ein Kammerspiel von sechs Personen auf die Bühne: die beiden Paare, der König und der Heerrufer, den er pantomimisch zum intriganten Verbündeten Ortruds aufwertet. Der Chor dagegen singt bei ihm aus dem Hintergrund und wird nur an wenigen Stellen sichtbar.

Zwar handelt der Chor nirgends eigenständig und beschränkt sich auf Zustimmung, Fragen oder Kommentare. Dennoch ist er auf der Bühne unentbehrlich. Die Öffentlichkeit bestimmt auf vielfältige Weise das Verhalten der Figuren: Telramunds Verzweiflung etwa, dass er, von Ortrud belogen, selbst als Lügner erscheint und seine Ehre verloren hat, wird ohne Chor unverständlich. Aber auch fürs bloße Regiehandwerk erleichtert ein Chor auf der Bühne die Sache. Die Hauptfiguren sehen Adressaten für ihren Gesang, sie erfahren Reaktionen und können ihrerseits reagieren. Auf sich selbst gestellt, haben sie ein Problem.

Die radikale Nichtlösung Bialdygas ist symptomatisch für eine aktuelle Schwierigkeit. Opernchöre auf der Bühne sind heute oft stark individualisiert – ein unübersichtliches Gewusel. Oder sie treten als Block auf und stehen für bloße Herrschaftskritik. Dass gelungene Lösungen so selten sind, deutet auf einen tatsächlichen Mangel hin. Das Neue ist nicht – wie Bialdyga im Programmheft meint –, dass Politik »immer mehr zum Strategiespiel einiger weniger Personen« geworden sei. Das war sie, wenn überhaupt, zu Wagners Zeit auch schon. Für die Beeinflussung der Öffentlichkeit wird sogar erheblich mehr Aufwand getrieben als um 1850. Aber die Akteure treffen nur mehr selten an einem Ort zusammen. Das direkte Mit- oder Gegeneinander fehlt, und das hat Folgen für die Kunst.

Auf der Leipziger Opernbühne sind also sechs Figuren aufeinander verwiesen, die um Liebe oder um Macht kämpfen. Dafür fallen Biadyga durchaus gelungene Arrangements ein: Die Idee, eine Anzahl von Tischen immer neu aufzustellen und dadurch Beziehungen zu zeigen, wie die Figuren an ihnen sitzen oder stehen, funktioniert zumeist. Anderes stört: Dass Telramund mit dunkler Brille und Blindenstock von vornherein als der Getäuschte dasteht, ist zu aufdringlich und nimmt der Figur jede Möglichkeit, als Gegner Lohengrins ernstgenommen zu werden.

In der Kunst muss der Feind stark sein, damit es überhaupt lohnt, ihn zu überwinden – Bialdyga psychologisiert zuviel, um dies zu vermitteln. Opfer dieser Konzeption ist Kathrin Görings Ortrud, die sogar noch Leid herzeigen muss, statt einfach nur faszinierend böse sein zu dürfen. Simon Neal gibt den Telramund zum Glück stimmlich stärker, als er szenisch sein darf. Gabriela Scherer vermittelt, wie Elsa von allen Seiten so sehr in die Enge getrieben wird, dass ihr nichts übrigbleibt, als am Ende die fatalen Fragen zu stellen, die sie ihr Glück kosten. Kraftvoll und zugleich wohltönend lässt Günther Groissböck als König Heinrich beinahe vergessen, dass ihm die Regie die Untertanen verweigert. Tragend für die Aufführung ist der helle, manchmal zerbrechlich wirkende Tenor Klaus Florian Vogts, der alle Schattierungen von beginnender Zuneigung zu Elsa bis zum resignierten Abschied zu gestalten weiß. Das ist so überzeugend wie das Gewandhausorchester unter Christoph Gedschold und zeigt einmal mehr, dass das gegenwärtige Musiktheater musikalisch auf weit höherem Niveau steht als szenisch.