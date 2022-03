Permanente Katastrophe

REUTERS/Siphiwe Sibeko Schlechte Aussichten: Im ersten Quartal dieses Jahres waren 35,3 Prozent der Südafrikaner erwerbslos

In der kommenden Woche will Südafrikas Regierung aller Voraussicht nach den State of Disaster (Katastrophenzustand) aufheben, den sie aufgrund der Coronapandemie im März 2020 ausgerufen hatte. Ein schon vorher herrschendes Desaster wurde durch das Virus und die Eindämmungsversuche des Staates derweil noch verschärft: Am Dienstag meldete die Statistikbehörde Statistics South Africa (Stats SA) einen neuen Höchststand der Erwerbslosenzahlen. Selbst nach der eng gefassten Definition – die Millionen Langzeiterwerbslosen abspricht, überhaupt noch einen Job zu suchen – waren im ersten Quartal dieses Jahres 35,3 Prozent der Südafrikaner im erwerbsfähigen Alter ohne Arbeit. Die Jugenderwerbslosenquote wird mit 65,5 Prozent angegeben.

Die Coronapandemie, die nun vielfach als Hauptgrund präsentiert wird, hat zu diesen Zahlen zweifelsohne beigetragen. Sie ist jedoch nicht Ursache, sondern nur Katalysator eines permanenten Katastrophenzustands. Schon vor Ausbruch der Pandemie lag die Erwerbslosigkeit schließlich bei 29 Prozent. Experten schätzten schon damals, dass die Hälfte aller Schulabgänger in ihrem gesamten Leben nie einen festen Arbeitsplatz haben werde. Dann kam Corona. In einem ersten harten Lockdown hatte Südafrikas Regierung ab März 2020 monatelang neben dem nichtessentiellen Einzelhandel auch nahezu das gesamte produzierende Gewerbe zur temporären Schließung gezwungen. Mehr als zwei Millionen Menschen verloren ihre Arbeitsstelle, zehn Millionen Kinder litten Hunger, weil selbst Schulspeisungsprogramme vorgeblich zur Pandemiebekämpfung ausgesetzt wurden. Es folgten zwei Coronavarianten, die die weltweit führenden südafrikanischen Virologen als erste identifizierten. In der globalen Virusbekämpfung weniger vorbildlich engagierte Länder, darunter Großbritannien und Deutschland, nahmen dies zum Anlass, weitreichende Reisebeschränkungen gegen Südafrika zu verhängen. Insbesondere die von der Weltgesundheitsorganisation als nicht zielführend und überzogen kritisierten Restriktionen nach der Entdeckung der Omikron-Variante im vergangenen November haben der gerade wieder aufkommenden südafrikanischen Tourismusbranche einen weiteren schweren Schlag versetzt.

Teil der Wahrheit ist aber auch, dass nun zwar die Urlauber in zunehmender Zahl zurückkehren und auch generell die Wirtschaftsleistung wieder steigt – um 4,9 Prozent im vergangenen Jahr und um weitere 1,2 Prozent im ersten Quartal 2022 –, dieses Wachstum aber nicht zu mehr Beschäftigung führt. Auch in Südafrika hat das Kapital die Krise genutzt, um effizienter und mit weniger Personalaufwand Gewinne zu erwirtschaften. Zu dieser Erkenntnis passen auch die Zahlen, die die Weltbank Mitte März veröffentlichte: Demnach weisen die Länder der Zollunion des Südlichen Afrikas (Southern African Customs Union, SACU) die weltweit höchste Ungleichverteilung von Einkommen auf. Südafrika, mit Abstand die stärkste Volkswirtschaft in dem Verbund mit Namibia, Botswana, Eswatini und Lesotho, ragt selbst in diesem Rahmen noch als das Land mit den drastischsten sozialen Verwerfungen heraus. Und während die enorme Ungleichheit von seiten des regierenden African National Congress (ANC) stets – nicht zu Unrecht – als Folge von Kolonialherrschaft und Apartheid dargestellt wird, gehört längst auch zur bitteren Wahrheit, dass die Kluft zwischen Arm und Reich sich seit den ersten freien Wahlen 1994 nicht etwa verkleinert, sondern noch vergrößert hat.

Schuld daran ist auch eine Politik, die zwar wichtige Teile der Wirtschaft pro forma in staatlicher Hand beließ, die Kapazitäten dieser Staatsbetriebe aber nach und nach abbaute und – teils aus fehlgeleiteten Kürzungsabsichten, teils schlicht zur Bereicherung politisch gut vernetzter Unternehmer – durch private Vertragsnehmer ersetzte. Kontinuierlich »beraten« wurde Südafrikas Regierung dabei von derselben Weltbank, die nun als scheinbar außenstehender Gutachter in ihren Berichten die Dimensionen der Misere umreißt. Am deutlichsten zeigt sich die Krise beim staatlichen Strommonopolisten Eskom, der infolge von Korruption, leerer Kassen und verschleppter Wartungsarbeiten seit Jahren keine durchgängige Stromversorgung gewährleisten kann. Auch die häufigen Netzabschaltungen schwächen Südafrikas Position als Investitionsziel, verringern die Produktionsleistung und kosten schließlich Arbeitsplätze.

Die Folgen für die Bevölkerung sind schwerwiegend und werden gerade in den ärmeren Regionen Südafrikas noch durch inkompetente Lokalbehörden verschärft. So berichtete das Nachrichtenportal Daily Maverick am Dienstag, dass allein in der Hafenmetropole Nelson Mandela Bay in der Provinz Ostkap in den vergangenen 15 Monaten 14 Kinder nachgewiesenermaßen verhungert seien. Das Child Institute der Universität Kapstadt schätzt gar, dass landesweit 48 Prozent der Todesfälle von Kindern in Krankenhäusern mit Mangelernährung in Zusammenhang stehen.