Neuberufung des Ältestenrates? Nicht in unserem Namen!

Rainer Unkel/imago Hans Modrow während des Bonner Linke-Parteitags 2019

Zwei Zusammenschlüsse der Partei Die Linke aus Hessen – Cuba Sí und Kommunistische Plattform – sowie die Linksjugend Solid Hessen kritisierten in einem Brief an den Parteivorstand vom 30. März den Umgang mit dem Ältestenrat. Darin heißt es:

Mit großer Bestürzung haben wir zur Kenntnis genommen, wie ihr tatkräftig das Ansehen des Genossen Hans Modrow angreift, anstatt ihn gegenüber verleumderischen Angriffen aus der bürgerlichen Presse zu verteidigen. Ihr haltet die Mitteilung über die Beratung des Ältestenrates vom 17. März 2022 aufgrund eines Satzes, der zum Zeitpunkt der ersten Presseberichte bereits korrigiert wurde, für »inakzeptabel« und kündigt an, eine »Neuberufung« des Ältestenrates durchführen zu wollen.

Wir halten es für dringend notwendig, dass jenseits tagespolitischer Verurteilung des Krieges und Solidaritätsbekundungen mit der ukrainischen Bevölkerung der Anstoß gegeben wird für eine grundsätzliche Untersuchung des Charakters des am 24. Februar begonnenen Angriffes der Russischen Föderation auf die Ukraine, die diesen fürchterlichen Krieg und seine Konsequenzen in das internationale Kräfteverhältnis sowie die Lage der Klassenauseinandersetzungen hierzulande wie global einbettet, mit besonderer Berücksichtigung der Interessen der Großkapitale der beteiligten Staaten. Die Beratung des Ältestenrates und das daraus entstandene Papier hat hierzu einen Diskussionsaufschlag geliefert. Man muss diesem nicht zustimmen. Aber von einem Führungsgremium erwarten wir, dass im mindesten eine kulturvolle inhaltliche Auseinandersetzung damit stattfindet und ein eigener Beitrag erarbeitet und den Zusammenschlüssen und Landesverbänden zur Diskussion vorgelegt wird. (…)

Genossinnen und Genossen des Parteivorstandes, ihr beschreibt den Ältestenrat nun als »dysfunktional«. Dabei hat der Ältestenrat in den vergangenen Jahren beständig vor der Gefahr eines Krieges in Europa gewarnt und bedeutende intellektuelle Beiträge etwa zur Strategiedebatte im Jahr 2020 geleistet, sowie sich vor und nach der Bundestagswahl zu Wort gemeldet. Dabei wurde die innerparteiliche Entwicklung scharf kritisiert und immer wieder zu einer ernsthaften Aufarbeitung der Ursachen des Bedeutungsverlustes der Partei gemahnt. Zuletzt hat Hans Modrow in seiner Funktion als Vorsitzender des Ältestenrats in einem bewegenden Brief an euch, Janine und Susanne, erneut vor einem »Weiter so« gewarnt. Besteht das, was ihr »dysfunktional« nennt, etwa darin, unmissverständliche Kritik am eingeschlagenen Weg der Partei zu üben?

Hans Modrow ist 94 Jahre alt. Seine Biographie gehört ebenso zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung wie die Existenz der Partei Die Linke. Genossinnen und Genossen des Parteivorstandes, erspart uns den Eindruck, ihr wolltet mit der »Neuberufung« des Ältestenrates die Geschichte der Partei von Persönlichkeiten der sozialistischen Bewegung reinwaschen. Wenn euch der Blick zurück in Geschichte und Tradition der Partei samt ihrer in Völkerverständigung und einem ökonomischen Verständnis von Antiimperialismus begründeten friedenspolitischen Einstellungen so unerträglich und peinlich ist, so ist das kein Ausdruck von zeitgemäßer Weiterentwicklung einer modernen sozialistischen Partei. Im Gegenteil, ihr brecht mit euch selbst. Wir sagen: nicht in unserem Namen.