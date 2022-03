Wut in Pariser Banlieues

Vincent Isore/IMAGO/IP3press Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt in Paris (19.3.2022)

Mit wütendem Protest haben die Bewohner der Pariser Vorstadt Sevran-Beaudottes auf den gewaltsamen Tod des 33 Jahre alten Schwarzen Jean-Paul Benjamin reagiert. Der Kleinunternehmer war am vergangenen Sonnabend von einem Beamten der Nationalen Polizei am Steuer eines – angeblich gestohlenen – Lieferwagens erschossen worden. Familie, Freunde und Nachbarn kündigten für den kommenden Sonntag einen Schweigemarsch an, der auf die »Ungerechtigkeit« der Polizeiaktion und die gesellschaftliche Situation der von wirtschaftlichem Elend und Beschäftigungslosigkeit geschlagenen Banlieues im Nordwesten der französischen Hauptstadt hinweisen soll. In diesen Vierteln, die zu den ärmsten der Republik zählen, hätten die Einsatzkräfte »den Finger immer am Abzug« zitierte die Tageszeitung Sud-Ouest am Mittwoch einen Einwohner.

Brennende Container

Die Tatumstände sind bisher weitgehend unklar. Die Generalinspektion der Nationalen Polizei (GNP), die nach eigenen Angaben eine in solchen Fällen übliche Untersuchung einleitete, erklärte lediglich, der Schütze in Uniform habe mit seinen Kollegen ein als gestohlen gemeldetes Fahrzeug kontrollieren wollen. Lokale Zeugen gaben an, der Polizist habe bei der Verfolgung Benjamins »auf Höhe der Fensterscheibe des Lieferwagens aus unerklärlichen Gründen geschossen«. Es sei »unverständlich, warum die Polizisten nicht in die Reifen schossen«, wenn sie den Wagen stoppen wollten.

Die Gewerkschaft der Polizei wies auf die »gerichtsnotorische Vergangenheit« des Opfers hin und sprach von einem »Fluchtdelikt, bei dem ein Polizist gefährdet gewesen« sei. Der Beschreibung Benjamins als eines vorbestraften und somit quasi gefährlichen Verdächtigen widersprachen seine Nachbarn nach Angaben der Hauptstadtzeitung Le Parisien energisch. Der unter seinem Spitznamen »JP« weit über seinen Familien- und Freundeskreis hinaus bekannte und beliebte Familienvater habe als »typische, sinnbildhafte« Figur der Banlieue Brücken geschlagen und Menschen »zusammengebracht«.

Der vor allem jugendliche Protest, der dem Tod folgte und sich in die Nachbargemeinden Aulnay-sous-Bois und Tremblay-en-France ausdehnte, war heftig. In den vergangenen Nächten zündeten Jugendliche Müllcontainer an und steckten in den Straßen Beaudottes zahlreiche Fahrzeuge in Brand. Die Polizei antwortete mit Tränengas, sie nahm elf Demonstranten vorläufig fest. Bereits vor fünf Jahren hatte Widerstand gegen Uniformierte wochenlang die nördlichen Pariser Vorstädte erschüttert, nachdem der schwarze Jugendliche Theo während einer sogenannten Routinekontrolle schwer von Polizisten verletzt worden war. Geändert hat sich seither wenig.

Ohne Arbeit

Steeve Ruben, der Anwalt der Familie des toten Benjamin, beschrieb am Mittwoch die Routinekontrollen in den Banlieues so, als hätten die eingesetzten Beamten eine »Lizenz zum Töten«. Die »mörderische Aktion« der Polizei habe einen Mann getroffen, der den »üblichen juristischen Parcours eines Jugendlichen aus einem schwierigen Viertel hinter sich gebracht hatte, der Justiz aber nichts mehr schuldete«.

Die rund 10.000 Einwohner der Banlieue Sevran-Beaudottes leben nach Angaben des nationalen Statistikamtes INSEE zu 73 Prozent in sogenannten HLM – Habitations à loyer modérés. Das sind in erster Linie billige Sozialwohnungen in zehn- bis 15stöckigen Betonbauten aus den 70er und 80er Jahren. Die Erwerbslosenrate liegt hier seit Generationen weit über dem landesweiten Durchschnitt. Während ­INSEE diese gegenwärtig mit weniger als zehn Prozent angibt, verzeichnet das Amt für Sevran und die Nachbargemeinden Raten von weit über 20 Prozent. Jüngste Ziffern dokumentieren, dass in Benjamins Wohnviertel derzeit mehr als 36 Prozent der Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren ohne Arbeit oder weiterführende Ausbildung blieben.