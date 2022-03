Rückholaktion für IS-Anhängerinnen

Karlsruhe. Die Bundesregierung hat am Mittwoch zehn mutmaßliche deutsche Anhängerinnen der Dschihadistenorganisation »Islamischer Staat« (IS) und 27 Kinder aus dem Internierungslager Camp Roj in Syrien nach Deutschland gebracht. Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) dankte in der Nacht zum Donnerstag »der kurdischen Selbstverwaltung in Nordostsyrien und unseren amerikanischen Partnern« für die logistische Unterstützung. Der Generalbundesanwalt ließ vier Frauen direkt am Flughafen Frankfurt am Main festnehmen. Ihnen werden Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Verbrechen gegen die Menschheit und Kriegsverbrechen vorgeworfen. Gegen weitere Frauen laufen Ermittlungen. (dpa/jW)