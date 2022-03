Waffen für Kiew

picture alliance / dpa Fraglich ist, wieviel eigenes Kriegsgerät inklusive Munition die Bundeswehr noch an die Ukraine abtreten wird (Marienberg, 10.3.2015)

Von der geplanten Rüstungsorgie für die Bundeswehr verspricht sich die deutsche Kriegsindustrie satte Gewinne. Doch die von Börsenspekulanten längst eingepreisten Mehreinnahmen aus dem 100 Milliarden Euro schweren »Sondervermögen« stehen ohne Bundestagsbeschluss noch in den Sternen. Auch beim Geschäft mit dem Ukraine-Krieg hakte es offenbar. So sei der Düsseldorfer Rheinmetall-Konzern bislang in Berlin auf taube Ohren gestoßen, wie Springers Welt am Donnerstag klagte. »Trotz umfangreicher Angebote« habe Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) die Lieferung von deutschen Waffen an die Ukraine »über Wochen verschleppt«. Rheinmetall habe in einer Auflistung vom 28. Februar – wenige Tage nach Kriegsbeginn – Waffen und Munition im Wert von mehr als einer halben Milliarde Euro angeboten.

Doch das Wehklagen der Springerpresse scheint unbegründet. Lambrecht hege gegen Anschaffungen gemäß Vorschlägen aus der Rüstungsindustrie »keine Bedenken«, wie die Süddeutsche Zeitung laut einem Onlinebericht vom Mittwoch abend erfahren haben will. Ein »Angebot« im Wert von demnach etwa 300 Millionen Euro liege dem Ministerium vor und umfasse Güter, die kurzfristig an die Ukraine geliefert werden könnten, darunter demnach 2.650 Panzerfäuste sowie 18 Aufklärungsdrohnen. Zudem stünden auch Mörser, Maschinenkanonen, 3.000 Nachtsichtgerätesätze, Tausende Schutzwesten und Helme sowie Bodenüberwachungsradargeräte auf der Liste.

Offiziell schweigt sich das Bundesverteidigungsministerium aus. Zu »eingestuften Informationen« und »regierungsinternen Abstimmungen« äußere man sich presseöffentlich nicht, sagte eine Sprecherin am Donnerstag gegenüber junge Welt. Jedenfalls werde die Bundeswehr »die Ukraine auch in Zukunft bestmöglich in ihrer militärischen Ausstattung unterstützen«, sofern Abgaben aus Beständen der Truppe »mit der eigenen Einsatzbereitschaft in Übereinstimmung zu bringen« seien. Wer Waffen in ein Kriegsgebiet liefert, verlängere den Krieg, statt ihn zu beenden, stellte Sevim Dagdelen, Sprecherin für Abrüstungspolitik der Linke-Bundestagsfraktion, am Donnerstag auf jW-Anfrage klar. »Die Bundesregierung muss aufhören, Deutschland immer mehr zum Kriegsbeteiligten zu machen«, forderte Dagdelen. Es brauche statt dessen dringend einen Waffenstillstand und ein Ende des Angriffskriegs. Das gehe nur über »eine Verständigung unter Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen aller Seiten«.

Berlin bedient jedoch die Interessen des militärisch-industriellen Komplexes und die Kiews. Von dort wird weiter um Unterstützung geworben. So waren ab Donnerstag Treffen mit hochrangigen Politikern geplant, wie Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko mitteilte. Dessen Bruder Wladimir gehört einer Delegation an, die unter anderem mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) zusammenkam. Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk rief gegenüber Bild Berlin am Donnerstag dazu auf, »endlich Gas zu geben« und »in die Top 3 von Waffenlieferanten« der Ukraine aufzurücken.

Im Zuge der Rüstungsorgie steht auch die Anschaffung eines neuen »Raketenschirms« im Raum. Bei ihrem Antrittsbesuch in Washington erklärte Lambrecht am Mittwoch (Ortszeit), dass man aktuell »sehr zügig« die »Gefahren und Herausforderungen« identifiziere. »Wenn eine Gefahr oder Bedrohung für Deutschland ausgeht, dann wegen der massiven Präsenz der US-Streitkräfte, deren Schutz ein neuer Abwehrschirm wohl auch dienen würde«, erklärte Ali Al-Dailami, verteidigungspolitischer Sprecher der Linksfraktion, am Donnerstag auf jW-Anfrage. Hinzu käme die »Drohnenmordzentrale in Ramstein« sowie die sogenannte nukleare Teilhabe. Die Fraktion lehne diese Stationierungspolitik ebenso ab wie die Beschaffung eines neuen Raketenabwehrsystems.