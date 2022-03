Erst Euro, dann Rubel

REUTERS/Maxim Shemetov Das Gas fließt weiter, nur die Währung ändert sich: Gasprom-Pipeline in Sibirien (Swobodny, 29.11.2019)

Ab diesem Freitag müssen europäische Staaten und Firmen Konten bei der nicht von Sanktionen betroffenen Gasprombank eröffnen, um weiter russisches Gas zu erhalten. Am Donnerstag erklärte Präsident Wladimir Putin, er habe ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Demnach können die Zahlungen weiter in Euro oder US-Dollar auf das russische Konto eingezahlt werden. Die Gasprombank konvertiert das Geld in Rubel und überweist den Betrag in der russischen Währung an Gasprom. »Wenn diese Zahlungen nicht erfolgen, werden wir dies als Zahlungsausfall der Käufer betrachten, mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. Niemand verkauft uns etwas umsonst, und wir werden auch keine Almosen geben – das heißt, bestehende Verträge werden gekündigt«, sagte Putin in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache. Seine Entscheidung, Zahlungen in Rubel zu erzwingen, hat der russischen Währung Auftrieb gegeben, die nach dem Einmarsch am 24. Februar auf einen historischen Tiefstand gefallen war.

In der Ukraine erklärte die Regierung, 45 Busse zur Evakuierung in die belagerte Hafenstadt Mariupol geschickt zu haben, nachdem Moskau eine Feuerpause angeboten hatte. Der Chef der »Volksrepublik« Donezk, Denis Puschilin, ordnete derweil per Dekret die Bildung einer Stadtverwaltung an. »In der Stadt Mariupol soll eine lokale Verwaltung der Volksrepublik Donezk gebildet werden«, heißt es in dem online veröffentlichten Dokument.

Zugleich gab es vielerorts weiter Kämpfe. In der Nacht auf Donnerstag zerstörte eine russische Rakete in Dnipro in der Zentralukraine nach Angaben beider Seiten ein Treibstofflager, in Nowomoskowsk nordöstlich von Dnipro schlug demnach eine Rakete in eine Fabrik ein. In beiden Fällen soll es nach ukrainischen Angaben keine Toten gegeben haben. Russland meldete seinerseits Angriffe im Donbass. Die Ortschaft Solota Niwa südwestlich von Donezk sei nun unter russischer Kontrolle, erklärte das Verteidigungsministerium. Insgesamt seien seit Mittwoch 53 ukrainische Militärpunkte durch Luftschläge zerstört worden, darunter Flugabwehrraketensysteme sowie Munitions- und Waffenlager. Die Angaben der Kriegsparteien sind nicht unabhängig zu überprüfen. Nach Angaben des ukrainischen Verhandlungsführers Dawid Arachamija sollen die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew an diesem Freitag im Onlineformat fortgesetzt werden.