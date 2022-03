Nein zu Waffenlieferungen

Mauro Scrobogna/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Trotz Protests hat die italienische Regierung ein Vertrauensvotum zu einem sogenannten Ukraine-Dekret gewonnen. Die Senatskammer bestätigte am Donnerstag mit 214 Ja- und 35 Neinstimmen das Vertrauen in die Regierung von Mario Draghi. 72 Senatoren waren der Abstimmung ferngeblieben. Das Dekret sieht unter anderem eine Erhöhung der Militärausgaben und Waffenlieferungen in die Ukraine vor. Mehrere Senatoren und Senatorinnen hielten aus Protest weiße Plakate mit der schwarzen Aufschrift »Kein Geld für Waffen« hoch. (jW)