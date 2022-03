Schuften, bis der Arzt geht

Arne Dedert/dpa Zentrale Streikkundgebung von Ärztinnen und Ärzten am Donnerstag in Frankfurt am Main

Wie desolat die Lage in der Gesundheitsversorgung hierzulande ist, machten am Mittwoch ausnahmsweise die kommunalen Arbeitgeberverbände deutlich. In einem letzten Versuch, die Streiks der Ärzte in den etwa 460 kommunalen Krankenhäusern noch abzuwenden, bezeichnete ihr Verhandlungsführer Wolfgang Heyl die Forderungen nach weniger Bereitschaftsdiensten und wenigstens zwei freien Wochenenden im Monat als »völlig überzogen« und »unrealistisch«.

Um dem permanenten Notstand zu begegnen, hat die Vereinigung der Arbeitgeberverbände (VKA) einen anderen Vorschlag: Wie sich in den laufenden Tarifverhandlungen mit dem Marburger Bund abgezeichnet hatte, würde sie gern hinter die bereits 2019 erzielten Übereinkünfte zurückgehen. Statt der vereinbarten vier Dienste im Monat solle künftig eine Höchstgrenze von sieben gelten. Nüchtern betrachtet, ist die Forderung der VKA vermutlich nur eine Anpassung an die Praxis. Weil bislang ein halbes Jahr als Bezugszeitraum für die Regelung galt, konnten Kliniken pro Monat auch mehr Dienste anordnen. Mit Verweis auf das Wohl der Patienten war das angesichts des allseitigen Personalmangels regelmäßig der Fall. Der Marburger Bund will an dieser Stelle nachschärfen und fordert verbindlich höchstens vier dieser De-facto-24-Stundendienste pro Kalendermonat.

Wie hoch die Mehrbelastung durch Bereitschaftsdienste ist, erläuterte Hans-Jörg Freese, Pressesprecher des Marburger Bundes am Donnerstag im Gespräch mit jW. Der Bereitschaftsdienst schließt an die achtstündige Regelschicht an und dient längst nicht mehr nur dazu, in Notfällen eingreifen zu können. Es werde wesentlich mehr Routinearbeit erledigt als vorgesehen. Was in der Normalschicht liegenbleibt – dazu gehören Arztbriefe ebensowie medizinische Eingriffe –, werde dann erledigt. Entsprechend ausgezehrt sind dann die Beschäftigten.

Insbesondere die jungen Kollegen, die sich in der Weiterbildung zum Facharzt befinden, würden viele Bereitschaftsschichten schieben. Entsprechend zahlreich hätten sie sich am Donnerstag an den ersten Arbeitsniederlegungen in dieser Auseinandersetzung beteiligt, sagte Freese. Nach Angaben des Ärztebundes waren etwa 4.000 Beschäftigte aus dem ganzen Bundesgebiet – außer Hamburg und Berlin, für die extra verhandelt wird – zur zentralen Kundgebung nach Frankfurt am Main gekommen. Aber auch dezentral habe es Proteste gegeben. Besonders hoch sei die Beteiligung unter den Kollegen in den westdeutschen Bundesländern. Im Osten der Republik sei das Streikgeschehen deutlich geringer, so Freese. Als Grund nannte er die Privatisierungswelle der 1990er und 2000er Jahre, als zahlreiche städtische und Kreiskrankenhäuser verkauft wurden.

Unverständnis besteht bei den kommunalen Kliniken auch über die Ablehnung der Coronaprämie seitens des Berufsverbandes. Ärzte sind von dem Bonus, wie ihn das Kabinett am Mittwoch für bestimmte Pflegekräfte beschlossen hat, ausgenommen. Die VKA hatte statt dessen eine Prämie von 1.500 Euro angeboten. Allerdings sind Prämien, die der Bundesregierung ebenso wie die der VKA, eben kein Dankeschön, sondern eine Umgehungsstrategie. Als Einmalzahlung unterliegen sie weder der Steuer- und Sozialversicherungspflicht, noch wirken sie sich auf die Gehaltstabelle aus. Dem Marburger Bund geht es statt dessen um eine nachhaltige Steigerung der Entgelte. Anstelle des einmaligen Effekts einer Prämie fordert er 5,5 Prozent.