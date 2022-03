Nachschlag: Andacht

20th Century Fox/imago images/Mary Evans

Manchmal landet die sogenannte Weltliteratur in der Spielzeugtonne und krabbelt da munter herum. Zu den Zeiten von Jonathan Swift (1667–1745) spielten die kleinen Bücherwürmer noch mit Papierfiguren die Heldentaten der »Ilias« nach. Nun finden sie vielleicht »Gullivers Reisen« im Papierkorb oder besser gleich in der Glotze. In der desaströsen Adaption unter der Regie von Rob Letterman aus dem Jahre 2010 spielt Jack Black machtvoll ungeschickt einen grenzdebilen Gulliver des 21. Jahrhunderts. Der wird von den Einwohnern Liliputs als Universalgenie verehrt und soll ihnen und ihrer niedlichen Rokokokultur die maßgebliche »klassische« Literatur seiner Heimat näherbringen. Da es sich bei diesem Gulliver um ein eher kleines Licht handelt, fällt ihm nichts Besseres ein als: »Star Wars«. Die Saga landet dann über den Umweg von Gullivers Nacherzählungen in Liliput schließlich als eine Serie richtiger Barocktrauerspiele auf der Theaterbühne. Eine Parabel andächtiger Literaturbetrachtung. (aha)