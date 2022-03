Massen für Sozialcharta

Rupak De Chowdhuri/REUTERS Am Montag blockierten Streikende den Zugverkehr am Bahnhof von Kolkata

Mehr als 200 Millionen Teilnehmer wurden Anfang der Woche bei einem landesweiten Generalstreik in Indien gezählt. Zwei Tage lang brachten Demonstranten in Neu-Delhi, Mumbai, Kalkutta und anderen Städten ihre Wut über die »antinationale Politik« der Regierung von Premierminister Narendra Modi zum Ausdruck. Sie protestierten auch mit Blockaden von Straßen und Zugverbindungen gegen den Ausverkauf von Staatseigentum und für die soziale Absicherung der Ärmsten.

Ein Dutzend größerer Gewerkschaften hatte gemeinsam zu dem Ausstand aufgerufen. Die Forderungen des Bündnisses wurden in einer Zwölfpunktecharta zusammengefasst. Zu deren zentralen Punkten zählt die Rücknahme eines neuen Arbeitsgesetzes, das Unternehmern einen größeren Spielraum bei der Festsetzung von Löhnen und Arbeitszeiten einräumt. Statt dessen sollen die Mindestlöhne für Arbeiter, Bauern und Angestellte erhöht werden.

Ein zweites Kernelement der Charta ist die Forderung nach einer allgemeinen Sozialversicherung für Beschäftigte im informellen Sektor, in dem die überwältigende Mehrheit der Arbeiter des Landes tätig ist, schätzungsweise vier Fünftel von etwa 470 Millionen. Außerdem sollen sämtliche Privatisierungspläne auf Eis gelegt werden, auch die für öffentliche Banken. Und schließlich fordern die Streikenden mehr öffentliche Investitionen in Landwirtschaft, Bildung, Gesundheitswesen und andere wichtige Dienstleistungen. Aufgebracht werden sollen die Mittel durch eine höhere Besteuerung der Reichen.

Im Vorfeld des von der All India Centre of Trade Unions (AICTU) als »erfolgreich« bewerteten Streiks wurde ein Gesetz zur Aufrechterhaltung wesentlicher Dienste erlassen. Der oberste Gerichtshof eines Bundesstaates untersagte die Teilnahme von Staatsbediensteten. Es kam dann auch zu Einschüchterungen durch die Polizei, aber das konnte die Massen nicht aufhalten. Berg- und Stahlarbeiter legten an Hunderten Orten des Landes die Arbeit nieder, Bank-, Versicherungs- und Postangestellte, Eisenbahner und Verkäufer. Ölkonzerne, IT-Firmen und Steuerbehörden wurden bestreikt. Auch Angestellte der Zentralregierung, verschiedener Regionalregierungen und sogar des Verteidigungssektors traten in den Ausstand. Und nicht zuletzt nahmen Beschäftigte aus dem informellen Sektor teil. AICTU-Generalsekretärin Amarjeet Kaur sagte im Gespräch mit ETV Bharat: »Wir haben nicht nur Beschäftigte aus dem staatlichen Sektor mobilisiert, sondern auch Menschen, die ihre Arbeit verloren haben oder informell im Baugewerbe, in der Zigarettenindustrie oder dem privaten Transportwesen tätig sind.« Auch Sozialarbeiter, Kopflastträger oder Betreiber von Garküchen seien »in großer Zahl erschienen, um die Bewegung erfolgreich zu machen«, so Kaur.

»Die Botschaft unserer Bewegung hat die Regierung erreicht«, konstatierte die Gewerkschafterin. »Auch Bauern haben sich angeschlossen, auch in den ländlichen Gebieten wurde gestreikt.« Sollte die Modi-Regierung nicht einlenken, »wird unsere Bewegung in den kommenden Tagen noch stärker werden«, zeigte sich Kaur überzeugt. Die zwölf Gewerkschaften würden da mit den Bauernverbänden an einem Strang ziehen.