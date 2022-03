Geberkonferenz: Hilfe für Afghanistan dringend

Kabul. Ein hochrangiger Vertreter der Vereinten Nationen hat die Staatengemeinschaft dazu aufgerufen, die Lage in Afghanistan über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht zu vergessen. Das Leben und die Lebensgrundlage von Millionen Afghanen seien ohne Hilfe bedroht, warnte Achim Steiner, der Leiter des UN-Entwicklungsprogramms UNDP am Mittwoch während eines zweitägigen Besuches in dem Land in einer Erklärung. Zugleich machte er auf die internationale Geberkonferenz für Afghanistan aufmerksam, die an diesem Donnerstag digital stattfinden soll. Auf dieser sollen acht Milliarden US-Dollar (etwa 7,2 Milliarden Euro) zusammenkommen. Großbritannien sagte am Mittwoch 286 Millionen Pfund (338,5 Millionen Euro) an zusätzlichen Mitteln für Afghanistan zu. Diese Gelder würden »über UN-Partner und vertrauenswürdige NGO verteilt«, erklärte die britische Außenministerin Elizabeth Truss. (dpa/jW)