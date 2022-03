Freifahrtschein für Repression

Jose Cabezas/REUTERS Tätowierung als Erkennungszeichen? Ein Soldat inspiziert den Oberkörper eines Mannes (San Salvador, 29.3.2022)

Nun hat sich sogar der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, persönlich einschaltet. Am Dienstag (Ortszeit) rief Guterres die Regierung von El Salvador dazu auf, die Menschenrechte zu achten. In der Erklärung hieß es weiter, die UNO sei besorgt angesichts der Zunahme der Gewalt und der Morde in dem zentralamerikanischen Land in den vergangenen Tagen.

Allein am Sonnabend waren in El Salvador 62 Morde registriert worden – die höchste Zahl seit dem Ende des Bürgerkriegs 1992. Bereits am Tag darauf billigte das Parlament des Landes ein Dekret zur Verhängung des Ausnahmezustands für eine Dauer von 30 Tagen. Ein solches hatte zuvor der rechte Präsident Nayib Bukele per Twitter gefordert, seine Partei »Nuevas Ideas« (Neue Ideen) verfügt über die Mehrheit im Parlament. Noch am Sonntag drohte Bukele damit, den Ausnahmezustand über die Frist von 30 Tagen hinaus in Kraft zu lassen.

Mit der Entscheidung werden grundlegende Freiheiten und Rechte der Verfassung außer Kraft gesetzt. So gilt seit Sonntag weder die Unschuldsvermutung noch die Versammlungsfreiheit. Statt dessen dürfen »Verdächtige« in »Verwaltungshaft« genommen werden, die Vertraulichkeit der Kommunikation wurde eingeschränkt. Zwar erklärten Bukele und seine Regierung, die Maßnahmen richteten sich nur gegen Mitglieder krimineller Banden – insbesondere die Gruppen »Mara Salvatrucha« (MS–13) und die rivalisierende »Mara Barrio 18« werden für die Gewalt verantwortlich gemacht. Zahlreiche Medien berichteten jedoch von wahllosen Verhaftungen vor allem junger Männer unmittelbar nach Ausrufung des Ausnahmezustands. Angehörige der Festgenommenen seien zudem in Unkenntnis über die konkreten Vorwürfe sowie den Verbleib der Betroffenen gelassen worden, hieß es beispielsweise in einem Beitrag der Tageszeitung New York Times.

Bereits am Sonntag abend meldeten die Behörden »mehr als 600 Bandenmitglieder«, die gefasst worden seien. Am Dienstag bezifferte der lateinamerikanische Nachrichtensender Telesur die Anzahl der Festgenommenen auf mehr als 2.160 Personen. Menschenrechtsorganisationen befürchten, dass der Ausnahmezustand einem Freifahrtschein für staatliche Repression gleichkommt, die sich vor allem gegen die Bevölkerung der zahlreichen Armenviertel richtet. Die Sorge wird außerdem durch Bukele selbst auf Twitter genährt. Der Präsident erklärte am Montag triumphierend, zuzüglich der in den vergangenen Tagen Festgenommenen säßen bereits 16.000 Bandenmitglieder in den Gefängnissen El Salvadors. Ihnen würden von nun an »selbst die Schlafmatratzen weggenommen« und »das Essen rationiert«, auch die Sonne würden sie nicht mehr zu Gesicht bekommen. Zudem drohte er den kriminellen Banden, die bereits Inhaftierten würden für ihre Gewalt büßen. Zusätzlich zum Text postete der Staatschef ein Video, in dem die unmenschliche Behandlung der Gefangenen durch Wachpersonal veranschaulicht wird.

Noch im November 2021 hatte sich Bukele gerühmt, die Gewalt in El Salvador erfolgreich zurückgedrängt zu haben. Damals erklärte er: »Wir waren einmal das gewalttätigste Land der Welt, und jetzt sind wir nicht einmal mehr in der Nähe dieser Zahlen, wir sind nicht einmal mehr unter den Top ten.« Bukele hatte das Präsidentenamt im Juni 2019 mit dem Versprechen angetreten, die Kriminalität zu bekämpfen. Schätzungen gehen davon aus, dass rund 70.000 Menschen in El Salvador Mitglieder krimineller Banden sind. Diese gehen auf das Ende des Bürgerkriegs (1980–1992) zurück, in dessen Folge die USA Tausende junge Männer, die zuvor marginalisiert in US-Großstädten gelebt hatten und dort mit den Gangs in Kontakt gekommen waren, zurück in ihr Heimatland abschoben.

Der Generalsekretär der früheren Guerilla und heutigen Oppositionspartei FMLN, Óscar Ortiz, erklärte am Montag vor Journalisten, die Regierung verfüge über keinen Plan zur Bekämpfung der Bandenkriminalität. Statt dessen, so der Politiker der Linkspartei, solle mittels Propagandaaktionen der Eindruck erweckt werden, »dass die Gewalt unter Kontrolle sei«.