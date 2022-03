Nach Anschlägen: Israel verstärkt Polizei

Tel Aviv. Nach dem dritten tödlichen Anschlag in Israel innerhalb weniger Tage erhält die Polizei Verstärkung durch 1.000 Soldaten. Verteidigungsminister Benjamin Gantz habe eine entsprechende Entscheidung zur Verbesserung der allgemeinen Sicherheitslage getroffen, bestätigte eine Sprecherin am Mittwoch. Bei drei Anschlägen seit Dienstag vergangener Woche wurden insgesamt elf Israelis getötet. Zuletzt hatte am Dienstag abend ein bewaffneter Palästinenser in Bnei Brak bei Tel Aviv insgesamt fünf Menschen getötet. Der Angreifer wurde daraufhin von Polizisten erschossen. (dpa/jW)