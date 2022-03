Krankenhäuser: Fast alle Mitarbeiter geimpft

Bonn. In deutschen Krankenhäusern ist der Anteil ungeimpfter Mitarbeiter erstaunlich gering. Im Durchschnitt wurden sechs Prozent der Beschäftigten wegen fehlender Impf- oder Genesenennachweise an die Gesundheitsämter gemeldet. Im Pflegedienst lag der Anteil mit sieben Prozent etwas höher als im ärztlichen Dienst mit drei Prozent. Das ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts, an der sich bundesweit 361 Krankenhäuser ab 50 Betten beteiligten. (jW)