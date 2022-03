Polizist wegen Naziuniform suspendiert

Potsdam. Ein Polizist in Brandenburg ist suspendiert worden, weil er in einer Naziuniform posiert haben soll. Das bestätigte der Sprecher des Polizeipräsidiums Potsdam am Mittwoch dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Gegen den Beamten aus dem Landkreis Dahme-Spreewald wird demnach auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Bei einer Razzia seien am Freitag entsprechende Gegenstände gefunden worden, außerdem Uniformteile mit Bezug zur Waffen-SS und verbotene Kennzeichen wie das Hakenkreuz. (jW)